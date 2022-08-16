وزير التعليم: تشكيل لجنة لاكتشاف الموهوبين بين طلاب المدارس

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى، أنه سيتم تشكيل لجنة لاكتشاف الموهوبين بين طلاب المدارس، على أن تضم فى عضويتها مديرى عموم تنمية المواد الدراسية والأنشطة، وذلك بمشاركة العديد من الشركاء وذلك بهدف الارتقاء بمكانة مصر محليا وعالميا.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور رضا حجازى، اليوم الثلاثاء، مع مديرى عموم تنمية المواد الدراسية لمناقشة مهام عملهم والدور المنوط بهم، واستعدادات الوزارة للعام الدراسى الجديد 2022 /2023.

وأكد حجازى أن القيادة السياسية بالدولة مهتمة بتطوير التعليم وتشجيع الابتكار والعمل على اكتشاف ورعاية الموهوبين فى جميع المواد الدراسية والأنشطة المدرسية وصقل مهاراتهم فى جميع التخصصات.

وأوضح أن الوزارة مستمرة فى تطوير المناهج التعليمية وفقا لنظام التعليم الجديد بالشكل الذى يحقق نواتج التعلم المرجوة، مشيرا إلى أن مديرى عموم تنمية المواد الدراسية عنصر مهم فى هذه العملية بالتعاون مع مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية.

وأكد أن تدريب المعلمين على المناهج الجديدة تكون مسؤولية الأكاديمية المهنية للمعلمين ومركز تطوير المناهج بالتعاون مع مديرى عموم تنمية المواد الدراسية، مشيرا إلى أن المعلم عنصرا مهما فى عملية تطوير التعليم.

وفى نهاية الاجتماع، وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الشكر لمديرى عموم تنمية المواد الدراسية على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، مطالبا الجميع بمواصلة العمل على تطوير العملية التعليمية.