محافظ الأقصر: مشروعات «حياة كريمة» تسطر تاريخا من الإنجازات

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الأقصر مصطفى ألهم، أن المشروعات القومية تسير بكل جدية فى كافة قرى ونجوع مدن إسنا وأرمنت جنوب المحافظة؛ وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة".





وأوضح مصطفى ألهم، فى تصريحات اليوم الثلاثاء، أن مشروعات مدينة إسنا يجرى العمل بها على قدم وساق بمشروعات "حياة كريمة" حيث تشهد قرية توماس وعافية العمل على قدم وساق فى مشروع الإنتاج الداجنى بقلب الظهير الصحراوى؛ وأيضا يجرى العمل بقرى النمسا؛ ومتابعة المشروعات الجارى تنفيذها؛ كما يتم استمرار العمل فى إنشاء المحطة الوسيطة لتجميع القمامة بالوحدة المحلية بالنمسا ضمن مبادرة "حياة كريمة"؛ ويجرى متابعة جميع المشروعات الجارية التى يتم تنفيذها.

وأفاد محافظ الأقصر بأن المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة أرمنت تشهد مواصلة العمل فى المشروعات القومية ومنها إنشاء محطة رفع صرف صحى قرية السلام.. كما يتم إنشاء محطتى رفع بقرية السلام منذ يناير الماضى لخدمة أكثر من 25 ألف نسمة من سكان قرية السلام وتوابعها؛ وبتكلفة تتجاوز 90 مليون جنيه للمحطتين اللتين تبلغ مدة تنفيذهما 12 شهرا من تاريخ بدء العمل بهما.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من أكثر من 95% من الأعمال الإنشائية فى مجمع الخدمات الحكومية بقرية السلام؛ و90% من العمل فى مجمع الخدمات الزراعية بقرية السلام.

وفى سياق آخر، أكد الدكتور حمدى محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر اهتمام الجامعة بدعم الفن التشكيلى، لدوره المهم فى نشر ثقافة الجمال التى تسهم فى نشر الوعى لدى أفراد المجتمع وترفع الحس الفنى، وتعزز ثقافة الإنتاج الفنى.

جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم الثلاثاء، ثلاثة معارض فنية بقاعة العرض الرئيسية بكلية الفنون الجميلة، تضم 41 عملا تشكيليا تدور فى فلك القديم والحديث وتستلهم بعض موضوعاتها من الحضارة المصرية القديمة، وتتطرق إلى التواصل الرقمى والعمل عن بعد.

وافتتح رئيس الجامعة - وفقا لبيان - المعارض التشكيلية التى تأتى ضمن البرنامج الأكاديمى لكلية الفنون الجميلة، وتستمر 10 أيام ويحمل المعرض الأول عنوان "المرأة والثور.. جماليات الشكل بين الواقع والرمزية" ويحتوى على 14 عملا فنيا – نحت بارز على نحاس مطروق، للفنان الدكتور صلاح شعبان، وتدور أعمال المعرض فى فلك العلاقة بين المرأة والرجل، على مر التاريخ وحتى اليوم.

والمعرض الثانى بعنوان "حجر رشيد.. تجربة من وحى حجر رشيد"، ويحتوى على 15 عملا فنيا للفنان الدكتور أيمن قدرى، والمعرض يقام فى نسخته الثالثة، بعد عرض أعماله بكل من قبرص والقاهرة، والمعرض الثالث عن عالم الديكور والتصميم، ويحمل عنوان "التصميم الداخلى.. وتعزيز التواصل الرقمى"، ويعرض 12 لوحة وتصميما للفنان الدكتور أسامة حسن، وتعالج بعض ما فرضته جائحة كورونا من ظروف دعت إلى تعزيز التواصل بين البشر عبر المواقع المختلفة على شبكة الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعى، وفرض العمل بالمنزل على الكثير من العاملين.