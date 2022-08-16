«صناع الخير» تنظم قافلة طبية للكشف على أمراض العيون فى قنا (صور)

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جدة - نرمين السيد - وأسهمت القافلة فى توقيع الكشف الطبى على 636 مواطنًا من أهالى القرية والقرى المجاورة، بالإضافة إلى صرف الأدوية بالمجان، وتشخيص احتياج 110 مواطن لإجراء عمليات جراحات عيون مختلفة سوف يتم التجهيز لإجراء تلك العمليات قريبًا.
كما قامت القافلة بتشخيص احتياج 211 مواطنًا، لنظارات طبية سوف يتم تسليمها للمستفيدين خلال 10 أيام من تنفيذ القافلة.
يأتى ذلك تفعيلًا لمحور الرعاية الصحية، ضمن خطة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى وفى إطار مبادرة "عنيك فى عنينا"، للحد من مسببات العمى.
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