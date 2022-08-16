متحدث التنمية المحلية: استقرار الحالية الصحية للوزير هشام آمنة

وقال المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية فى تصريحات، اليوم الثلاثاء، إن الوزير أصيب بكدمات فقط وحالته مستقرة، مؤكدا استقرار حالات طاقم الحراسة والسائقين الذين كانوا معه أيضا ولا توجد بينهم إصابات بالغة.
وأشار قاسم إلى أن المسؤولين والقيادات بالوزارة قاموا بزيارة هشام آمنة بمستشفى العلمين النموذجى للاطمئنان على حالته الصحية.
وكان وزير التنمية المحلية هشام آمنة، تعرض لحادث مرورى بعد ظهر اليوم، بطريق وادى النطرون أثناء ذهابه إلى مدينة العلمين الجديدة لحضور اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وتم نقل آمنة إلى مستشفى العلمين النموذجى، حيث خضع الوزير لفحوصات طبية للاطمئنان على حالته الصحية، وتلقى العلاج اللازم.
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