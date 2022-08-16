القومى للامتحانات: لا يوجد حد أقصى لمواد التظلم من نتيجة الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - وأرجع مدير المركز القومى للامتحانات، فى تصريحات صحفية، سبب إتاحة عدد محدود من الخيارات على منصة التظلمات لبعض الطلاب، إلى عدم سداد الرسوم المطلوبة، مشيرا إلى أنه على كل طالب سداد 300 جنيه مسبقا عن كل مادة يريد التظلم من نتيجتها، حتى تفتح له المنصة الإلكترونية خيارات مساوية للمبلغ المدفوع، مضيفا: "لو الطالب مسدد 900 جنيه مثلا المنصة هتتيح ليه التقدم بتظلم فى 3 مواد فقط".

وفتحت وزارة التربية والتعليم باب التقدم بالتظلمات إلكترونيا، أمام طلاب الثانوية العامة، اعتبارا من الاثنين الموافق 8 أغسطس الجارى ولمدة 10 أيام.

ويمكن للطلاب المتضررين من نتائجهم التقدم بتظلم من خلال هذا الرابــــــــط، بعد دفع 300 جنيه عن كل مادة لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، من خلال أحد منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم، ومن ثم اتباع الموقع لمعرفة موعد ومكان الاطلاع على ورقة إجابة الطالب مع نموذج الإجابة المعتمد.

ماذا بعد تقديم التظلم إلكترونيا؟

1) حضور الطالب بمفرده لمقر التقدير المركزى أو مع ولى أمره وممنوع اصطحاب مدرس المادة.

2) الالتزام بالحضور فى الموعد المحدد للاطلاع ومن يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى.

3) تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومى للطالب وولى الأمر.

4) يتم الاطلاع على صورة "البابل شيت" بالإضافة إلى نموذج الإجابة.

5) يقوم الطالب بمراجعة تظليل الإجابات الخاصة به وكتابة ملاحظاته والتوقيع عليها بنفسه.

مرحلة ما بعد الاطلاع وتدوين الملاحظات

1) فى حالة تعديل درجات الطالب يتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم إلكترونيا.

2) يتم تجميع الدرجات طبقا لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة، ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك بنموذج الملاحظات.

3) تعتمد مذكرات الزيادة من خلال وزير التربية والتعليم أو نائب رئيس عام الامتحان لتنظيم أعمال لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة.

أماكن تقديم التظلمات

ووافق الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على تحديد بعض لجان النظام والمراقبة التى تتوسط المديريات التعليمية لتكون مقرا للاطلاع، بدلا من المركز الرئيسى للتقدير بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك فى إطار الحرص على تخفيف عبء الانتقالات على أولياء أمور الطلاب المتضررين من نتائجهم فى امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الدور الأول 2022.

وأكدت الوزارة، أنه يتم الاطلاع على أوراق ونماذج الإجابة بمقرات لجان النظام والمراقبة الجديدة، بدء من يوم السبت الموافق 20 أغسطس 2022، ولحين الانتهاء من جميع التظلمات التى تم التقدم بها خلال الفترة القانونية المقررة.

وأضافت أنه بالنسبة للطلاب الذين حصلوا على مواعيد للاطلاع حتى يوم الخميس المقبل، ولن يتمكنوا من الحضور للسادس من أكتوبر، عليهمم التوجه إلى القطاع التابع لهم حسب الجدول التالى بداية من السبت المقبل.

وحددت الوزارة مقرات الاطلاع الآتية:

1- لجنة النظام والمراقبة قطاع الإسكندرية (أ)

لمديريات: الإسكندرية، الغربية، مطروح، كفر الشيخ والبحيرة

العنوان: مدرسة نبوية موسى الثانوية التجريبية بنات 134 طريق الحرية شرق، تليفون 034202223

وفتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، باب التقدم بالتظلمات على نتائج الثانوية العامة 2022 إلكترونيا، اعتبارا من اليوم 8 أغسطس الجارى ولمدة 10 أيام.

2- لجنة النظام والمراقبة قطاع المنصورة (ب)

لمديريات: الدقهلية، الشرقية ودمياط

العنوان: مدرسة المنصورة ث بنين ش أحمد ماهر المنصورة 0502244171

3- لجنة النظام والمراقبة قطاع الإسماعيلية

لمديريات: بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، جنوب وشمال سيناء

العنوان: المجمع التعليمى بالإسماعيلية 0643352749

4- لجنة النظام والمراقبة قطاع أسيوط

لمديريات: المنيا، أسيوط، سوهاج والوادى الجديد

العنوان: مدرسة ناصر ث العسكرية شارع عدلى بجوار هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط 0882348046

5- لجنة النظام والمراقبة قطاع قنا

لمديريات: قنا، أسوان، الأقصر والبحر الأحمر

العنوان: مدرسة فاطمة الزهراء ث بنات حى المصالح بجوار مستشفى الهلال قنا 0963343578

6- المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر

لمديريات: القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية وبنى سويف، الفيوم

العنوان: المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر

وأعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق، نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسى 2021/2022، يوم السبت الموافق 6 أغسطس الجارى، بنسبة نجاح 75.04%.