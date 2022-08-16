الخارجية تهنئ للشعب الكينى بالمُشاركة فى الاستحقاق الانتخابى الرئاسى

جدة - نرمين السيد - وعبر المتحدث - فى بيان صحفى- عن تمنياته أن تمثل تلك الخطوة امتدادًا لمسيرة التقدُم والتنمية المنشودة التى يستحقها الشعب الكينى فى إطار من ممارسة الشعب لحقوقه الديمقراطية. كما أكد حافظ على التطلُع للدفع قدمًا نحو مواصلة تعزيز أطر التعاون بين البلدين إلى آفاق أرحب خلال الفترة المُقبلة بما يتناسب مع الروابط التاريخية التى تجمعهم

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