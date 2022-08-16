التعليم: فتح باب التقدم للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة إن فترة التقديم تبدأ من 16 أغسطس وحتى 23 أغسطس 2022، على الموقع الرسمى للوزارة من خلال هذا الرابـــــــــــــط:

https://tawzef.emis.gov.eg

وبحسب بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفنى، إن المعلم الكفء يعد من أهم الدعائم الأساسية لمنظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، لما له من تأثير كبير على الطالب من حيث فهمه للمادة العلمية بالإضافة إلى تشكيل سلوكه وأخلاقياته؛ ولهذا تعكف الوزارة على ثقل مهارات وقدرات المعلمين المدرجين بمنظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، عن طريق توفير تدريبات دورية على أيدى خبراء، بالإضافة إلى توفير حوافز مادية ومعنوية، والعمل فى بيئة تعليمية متميزة.

وأضاف الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أنه يتاح التقدم للعاملين الذين لا تزيد أعمارهم عن 55 عام بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وأكمل موضحا أنه يتاح التقديم لوظائف معلمى المواد الثقافية من معلمى التعليم العام والفنى، أما الوظائف المتخصصة الفنية فتتاح لمعلمى التعليم الفنى فقط.

وأشار بصيلة، إلى أنه سيتم التواصل مع جميع المتقدمين فور غلق باب التقدم لتحديد موعد الاختبارات والمقابلات الشخصية، وسيتم التعامل مع الناجحين فى الاختبارات بنظام الندب من جهة العمل إلى المدرسة التى تم قبولهم للالتحاق بها، وللتعرف على تفاصيل وشروط التقديم يمكن الاطلاع على الملف المرفق.