الأزهر يعزى السودان فى ضحايا السيول والفيضانات

جدة - نرمين السيد - يتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء وصادق المواساة إلى دولة السودان الشقيق، فى ضحايا السيول والفيضانات، والتى أسفرت عن وفاة العشرات، وإصابة المئات وتشريد الآلاف من السودانيين، وتدمير العديد من المنازل.





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