متحدث الكهرباء: لا يوجد عجز أو مشكلة فى الطاقة ولكن هناك فرصة لزيادة التصدير

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 أغسطس 2022 09:33 مساءً - قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن "خطة ترشيد الاستهلاك ليس معناها أن لدينا مشكلة فى الكهرباء أو أننا نخفف الأحمال"، موضحا أن دعوات ترشيد الاستهلاك للمواطنين طواعية للمواطن حتى لا تزيد فاتورة الكهرباء عليه.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء خلال برنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة: "لم نشاهد أى شوارع مظلمة الهدف من ترشيد الاستهلاك تعظيم الاستفادة من تصدير الغاز"، لافتا إلى أن 60 % من إنتاج الغاز محليا يستخدم فى توليد الطاقة، مشيرا إلى أن الكهرباء تستخدم أكثر من نوع طاقة مثل الغاز ومازوت، ونصدر بـ 10 أضعاف ثمن الطاقة المحلى.

وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء: "لا يوجد عجز أو مشكلة في الطاقة، ولكن هناك فرصة متاحة لزيادة التصدير لتوفير عملة صعبة، وزودنا نسبة المازوت وقللنا نسبة الغاز الطبيعى، وهذا وفر 150 مليون دولار شهريا".

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن الدولة المصرية تسعى لجعل نسبة مشاركة الطاقة المتجددة 42 % من نسبة استخدامات الطاقة في عام 2035، ويتم تحديث هذه الاستراتيجية بشكل مستمر.