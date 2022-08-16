تريزيجيه أساسيا مع طرابزون أمام كوبنهاجن فى دوري أبطال أوروبا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 أغسطس 2022 09:33 مساءً - تواجد النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، لاعب طرابزون سبور التركي، فى التشكيل الأساسى لفريقه فى مواجهة نظيره كوبنهاجن الدنماركي، والمقرر إقامتها فى ذهاب الدور الحاسم المؤهل لمرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا خلال نسخة 2022-2023.

ويحتضن ملعب باركن فى العاصمة الدنماركية مواجهة كوبنهاجن ضد طرابزون سبور فى التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء بتوقيت القاهرة، فى المباراة الفاصلة المؤهلة لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2023.

وتواجد محمود حسن تريزيجيه فى تشكيل فريق طرابزون سبور الأساسي لمواجهة كوبنهاجن، والذى جاء كالتالى:

تشكيل طرابزون

ويسعى طرابزون للمشاركة فى دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا النسخة المقبلة عن طريق عبور كوبنهاجن الدنماركي فى المباراة الفاصلة من الأدوار التأهيلية.

وتوج طرابزون بطلا للنسخة الماضية من الدوري التركي الممتاز بعدما ظل التنافس محتدم حتى اللحظات الأخيرة مع بشكتاش.

وتقام مواجهة الإياب بين طرابزون ضد كوبنهاجن، يوم الأربعاء الموافق 24 أغسطس الجاري، على ملعب ميدكال بارك، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وشارك تريزيجيه بشكل أساسي في المباريات الثلاثة التي لعبها طرابزون هذا الموسم، وتواجد في قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة حامل لقب الدوري الدنماركي.

وانضم تريزيجيه إلى صفوف طرابزون سبور التركي قادما من أستون فيلا الإنجليزي، وشارك في 3 مباريات ولم يحرز أو يصنع أي هدف بعد.

كما توج فريق طرابزون سبور، بلقب كأس السوبر التركي، بعد فوزه الكبير على فريق سيفاس سبور برباعية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين ، على الملعب الأولمبي "أتاتورك" فى مدينة إسطنبول.