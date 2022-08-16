التنمية المحلية: الحالة الصحية للواء هشام آمنة مستقرة ويعانى بعض الكدمات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 أغسطس 2022 08:28 مساءً - كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، تفاصيل الحالة الصحية للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الذي أصيب في حادث تصادم اليوم في طريق العلمين، مؤكدا أن اللواء هشام آمنة بخير والحالة الصحية له مستقرة وتم إجراء بعض الفحوصات الطبية له من جانب الأطباء، مشيرا إلى أنه يعانى من بعض الكدمات البسيطة جدا ويتواجد بالمستشفى تحت الملاحظة والمتابعة.

وأضاف خالد قاسم فى تصريحات صحفية أنه فيما يخص طقم الحراسة والموجودين معه فى الركاب يتم تقديم الاسعافات الطبية لهم وتقديم الخدمات حتى استقرار الحالة الصحية لهم جميعا.

وأشار إلى أن بعض الوزراء والمحافظين وكبار المسئولين حضروا من الوزارة للاطمئنان على اللواء هشام آمنية والأمور مستقرة.

وكان تعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، لحادث مرورى بعد ظهر اليوم بطريق وادى النطرون أثناء ذهابه إلى مدينة العلمين الجديدة، قادماً من مقر الوزارة بالدقى، وذلك لحضور اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء .

وأكدت الوزارة فى بيان، أنه على الفور تم نقل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إلى مستشفى العلمين النموذجى، حيث يخضع الوزير لفحوصات طبية للاطمئنان على حالته الصحية وتلقى العلاج اللازم، وأثبتت الفحوصات الأولية وجود كدمات بسيطة والحالة الصحية مستقرة، وجارى المتابعة واستكمال باقى الفحوصات الطبية اللازمة.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في تصريحات له أمس الإثنين خلال لقاء وزير التنمية المحلية مع قيادات الوزارة، أن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من العاملين بالإدارة المحلية والتواصل المستمر معهم لتحقيق رضاهم عن تلك الخدمات على رأس أولويات عمله خلال الفترة القادمة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.