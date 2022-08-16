بالأسماء.. النائب طارق الخولى يعلن إخلاء سبيل 25 من المحبوسين احتياطيًا غدا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 أغسطس 2022 08:28 مساءً - ١- أحمد محمد خلف محمود
٢- محمد شعبان محمود محمد
٣- محمود يسري عبد العظيم سيد
٤- بسيوني رمضان محمد على
٥- أمنية شعبان طلبة
٦- أدهم حسن حسنين نافع
٧- بيتر نشأت نعيم راغب
٨- خليل عبد الحميد خليل محمد
٩- طارق عزت أمين
١٠- مؤمن محمد ربيع عبد الفتاح
١١- خالد محسن سليمان أيوب
١٢- شادى شرف الدين عبد الحميد
١٣- محمود محمد محمود المخزنجي
١٤- مايسة عبد الفتاح عبد المجيد
١٥- عمرو جابر مكاوى مرشد
١٦ - حسام جابر مكاوى مرشد
١٧- يحيي عبد النواب عاشور
١٨- عاشور صالح حسن محمد
١٩- محمود خليل السيد خليل
٢٠- أحمد عزت أحمد حسانين إبراهيم
٢١- أيمن على السيد على
٢٢- محمد مجدي شكري عجمي
٢٣- حسام الدين عيد محمد
٢٤- سيد محمد عبد اللاه محمد
٢٥- عبد الرحمن عوض عبد السلام