أخبار مصرية

بالأسماء.. النائب طارق الخولى يعلن إخلاء سبيل 25 من المحبوسين احتياطيًا غدا

0 نشر
0 تبليغ

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 أغسطس 2022 08:28 مساءً - ١- أحمد محمد خلف محمود

٢- محمد شعبان محمود محمد

٣- محمود يسري عبد العظيم سيد

٤- بسيوني رمضان محمد على

٥- أمنية شعبان طلبة

٦- أدهم حسن حسنين نافع

٧- بيتر نشأت نعيم راغب

٨- خليل عبد الحميد خليل محمد

٩- طارق عزت أمين

١٠- مؤمن محمد ربيع عبد الفتاح

١١- خالد محسن سليمان أيوب

١٢- شادى شرف الدين عبد الحميد

١٣- محمود محمد محمود المخزنجي

١٤- مايسة عبد الفتاح عبد المجيد

١٥- عمرو جابر مكاوى مرشد

١٦ - حسام جابر مكاوى مرشد

١٧- يحيي عبد النواب عاشور

١٨- عاشور صالح حسن محمد

١٩- محمود خليل السيد خليل

٢٠- أحمد عزت أحمد حسانين إبراهيم

٢١- أيمن على السيد على

٢٢- محمد مجدي شكري عجمي

٢٣- حسام الدين عيد محمد

٢٤- سيد محمد عبد اللاه محمد

٢٥- عبد الرحمن عوض عبد السلام

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

قد تقرأ أيضا