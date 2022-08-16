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الخارجية تهنىء الشعب الكيني الشقيق على المُشاركة الفعالة في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 16 أغسطس 2022 07:26 مساءً - أعرب السفير أحمد حافـظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن التهنئة للشعب الكيني الشقيق على المُشاركة الفعالة في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي، متمنياً أن تمثل تلك الخطوة امتداداً لمسيرة التقدُم والتنمية المنشودة التي يستحقها الشعب الكيني في إطار من ممارسة الشعب لحقوقه الديمقراطية.

كما أكد حافــظ على التطلُع للدفع قدماً نحو مواصلة تعزيز أطر التعاون بين البلدين إلى آفاق أرحب خلال الفترة المُقبلة بما يتناسب مع الروابط التاريخية التي تجمعهما.

محمد يوسف

محمد يوسف

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