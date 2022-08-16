إزالة 64 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية فى قنا

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ قنا أشرف الداودى، اليوم الثلاثاء، أن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة نجحت فى إزالة 64 حالة تعد منذ انطلاق المرحلة الأولى من الموجة الـ20 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة.





وبدأت الموجة الـ20، فى 13 أغسطس الجارى وتستمر حتى الأول من شهر سبتمبر المقبل تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب.

وقال محافظ قنا، فى بيان اليوم، إن إجمالى حالات التعدى التى تمت إزالتها بلغت 64 حالة منها 57 حالة تعد بالمبانى على مساحة 8 آلاف و281 مترا و7 حالات تعد بالزراعة بإجمالى مساحة 20 فدانا و6 قراريط، مشيرا إلى أن محافظة قنا دائما ما تحرص على إزالة كافة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية سواء بشكل فورى أو من خلال الحملات الدورية.

وأضاف أن هناك تنسيقا مستمرا مع كافة الأجهزة المعنية على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام وجميع الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة المختلفة، موجها الأجهزة التنفيذية بعدم السماح بعودة التعديات التى تتم إزالتها مرة أخرى والقيام بحملات مفاجئة للمتابعة الدورية والرصد الفورى لأية حالات جديدة مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين.