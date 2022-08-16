وبدأت الموجة الـ20، فى 13 أغسطس الجارى وتستمر حتى الأول من شهر سبتمبر المقبل تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب.
وقال محافظ قنا، فى بيان اليوم، إن إجمالى حالات التعدى التى تمت إزالتها بلغت 64 حالة منها 57 حالة تعد بالمبانى على مساحة 8 آلاف و281 مترا و7 حالات تعد بالزراعة بإجمالى مساحة 20 فدانا و6 قراريط، مشيرا إلى أن محافظة قنا دائما ما تحرص على إزالة كافة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية سواء بشكل فورى أو من خلال الحملات الدورية.
وأضاف أن هناك تنسيقا مستمرا مع كافة الأجهزة المعنية على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام وجميع الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة المختلفة، موجها الأجهزة التنفيذية بعدم السماح بعودة التعديات التى تتم إزالتها مرة أخرى والقيام بحملات مفاجئة للمتابعة الدورية والرصد الفورى لأية حالات جديدة مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إزالة 64 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية فى قنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.