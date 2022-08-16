الرعاية الصحية: 270 ألف خدمة طبية منذ بداية العام بمجمع الإسماعيلية الطبى

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، تقديم أكثر من 270 ألف خدمة طبية منذ بداية العام وحتى الآن، ما بين خدمات الطوارئ والرعاية المركزة والعمليات والحضانات والفحوصات الطبية والتشخيصية التى يتم إجراؤها وفق أعلى مستويات الجودة العالمية داخل مجمع الإسماعيلية الطبى. هيئة الرعاية الصحية: 270 ألف خدمة طبية منذ بداية العام وحتى الآن بمجمع الإسماعيلية الطبي





ولفتت إلى نجاح جراحة تتم لأول مرة تحت مظلة التأمين الصحى الشامل، لاستكشاف القنوات المرارية من خلال المنظار، وذلك بمجمع الإسماعيلية الطبى التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية.

وقالت هيئة الرعاية الصحية: تعد هذه الجراحة من الجراحات المتقدمة التى تجرى لأول مرة بمحافظات إقليم القناة، حيث تم إجراء الجراحة على يد فريق طبى متخصص من أمهر الأطباء بمجمع الإسماعيلية الطبى، وتم خلالها استكشاف القنوات المرارية واستخراج حصوات القناة المرارية، وإزالة دعامة كان قد تم تركيبها بشكل مؤقت فى القناة المرارية، فيما تم عمل غسيل للقنوات المرارية باستخدام تقنية التصوير، والتى مكنت الجراح من رؤية القنوات المرارية من الداخل، ثم إزالة الحصوات فى نفس الوقت.

وأضافت: تم إجراء الجراحة بشكل عاجل للمريضة التى كانت تعانى من صفراء انسدادية بسبب الحصوات، إنقاذا لحياتها، وحالتها الآن مستقرة، فيما تصل تكلفة الجراحة خارج التغطية الصحية الشاملة إلى 100 ألف جنيه، ولم تتحمل المنتفعة إلا نسبة مساهمة لا تتعدى 300 جنيه فقط تحت مظلة التأمين الصحى الشامل.

وتابعت: شارك فى إجراء الجراحة فريق طبى من الاستشاريين والأخصائيين بقسم الجراحة، ضم عدد من استشاريين الجراحة العامة والمناظير وهم الدكتور محمود النجار، الدكتور وائل القط، الدكتور أحمد عبد الحى، إضافة إلى أخصائيى الجراحة العامة والمناظير "الدكتور أحمد عبد الرؤوف، الدكتور محمد مدحت"، وبمشاركة الدكتور رضا أبو المجد استشارى التخدير، وبمعاونة فريق تمريض العمليات المتميز بمجمع الإسماعيلية الطبى.

وأشارت الهيئة فى بيانها، إلى تميز الخدمات الطبية المقدمة بمجمع الإسماعيلية الطبى وذلك لما يمتلكه من تجهيزات طبية وغير الطبية على أعلى مستوى، وبما يضمه من كوادر طبية وفنية وإدارية وغيرها من أمهر القوى البشرية المدربة والمؤهلة لتقديم خدمات رعاية صحية آمنة ذات جودة عالمية.