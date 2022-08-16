الخارجية: نعمل على ميكنة الأعمال القنصلية وفقا لأحدث النظم العالمية

جدة - نرمين السيد - وأضاف مساعد وزير الخارجية، فى كلمته أمام جلسة "خدمات الأحوال المدنية والتجنيد للمصريين بالخارج" بمؤتمر الكيانات المصرية بالخارج المنعقد اليوم بالعاصمة الإدارية، أنه يتم الآن تأسيس البنية التحتية التى تعتمد على أنظمة تأمين عالية جدا، للحفاظ على التداول الأمن للوثيقة.

وأوضح أن الميكنة لا تعنى أن الجواز أو الشهادة ستكون "إلكترونية أو عبر الهاتف"، لكن تعنى إتاحة التقديم إلكترونيا وتوفير وقت وجهد كبير للحصول على جواز السفر، مشيرا إلى أن جوازات المصريين بالخارج تراكمت نتيجة لأزمة فيروس كورونا وتوقف النقل الجوى، إلا أنه الآن لا توجد أية أزمة، وبالتعاون مع وزارة الداخلية، يتم إصدار الجواز فورا، كما أن هناك مرونة كبيرة لدعم المصريين بالخارج.

وشدد عبد الصادق، على أن المصريين بالخارج يمثلون ثروة وقيمة كبيرة لمصر، وحثهم على ضرورة التسجيل فى قاعدة بيانات وزارة الخارجية لتوفير معلومات قوية ودقيقة لدعم المنظومة الجديدة المميكنة.

كما شهدت الجلسة، استقبال عدد من استفسارات المشاركين بالمؤتمر من المصريين بالخارج حول إجراءات شحن الجثامين، وأبرز التيسيرات المقدمة فى ذلك الإطار، وكذلك التوجيه بحل مشكلات عدد من الطلاب المصريين بالخارج، بجانب الإشارة إلى مستجدات دراسة استصدار تشريعات جديدة للنهوض بأوضاع المصريين بالخارج.