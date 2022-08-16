التعليم: تذليل العقبات والصعوبات أمام أبنائنا الطلاب

جدة - نرمين السيد - أجرى الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية بمقر الوزارة لتوجيه التحية للعاملين ومتابعة سير العمل بالقطاعات والإدارات المختلفة بها.





وحرص الوزير خلال الجولة على التحدث مع العاملين والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم بشأن تطوير آليات العمل بالوزارة، وقام العاملون بتهنئة الوزير بمنصبه الجديد، متمنين له النجاح والتوفيق.

والتقى الوزير، فى جولته داخل الوزارة، بعدد من أولياء الأمور الذين تصادف وجودهم بالوزارة ودار نقاش معهم واستمع لمطالبهم، وعلى الفور وجه الوزير المسؤولين بدراستها ومتابعة تنفيذ الحلول، مؤكدًا أن تذليل العقبات والصعوبات أمام أبنائنا الطلاب والاهتمام والحرص على مطالب أولياء الأمور، أولوية بالنسبة لنا.

ومن جانبه، أكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، على أهمية الاستفادة من كل الكفاءات والخبرات الموجودة بالوزارة وتكاتف الجميع وبذل مزيد من الجهد لتطوير منظومة العمل بالوزارة.