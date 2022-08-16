نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليكم نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2022 علمي وأدبي بالاسم ورقم الجلوس بجميع الحافظات ومؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2022 وذلك بالتزامن قرب انتهاء التسجيل في تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2022 في جميع انحاء مصر، فنجد أن هناك اهتمام كبير من قبل الطلاب وكذلك أولياء الأمور لكي يتم التعرف على تفاصيل التسجيل في التنسيق بعد انطلاق المرحلة الأولى بناء على الضوابط والمعدلات والحد الأدنى التي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم الفني بجميع الطلاب بكافة التخصصات بشكل عام، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2022 ونتيجة التنسيق.

نتائج تنسيق الجامعات 2022

نتائج التنسيق وذلك بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني عن انطلاق بداية التسجيل في المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة رسميا بداية من يوم الخميس الموافق 11 من شهر أغسطس، على ان تستمر عملية التسجيل حتى يوم السادس عشر من الشهر نفسه، بناء على الحد الأدنى للقبول في المرحلة الأولى لجميع الطلاب والذي جاء على النحو التالي.

الحد الأدنى للقبول في المرحلة الأولى الشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر، وقد جاء عدد الطلاب: 22475

وفي الشعبة الهندسية جاء الحد الأدنى: 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر، وقد جاء عدد الطلاب: 15220

كما ان بالنسبة الشعبة الأدبية جاء الحد الأدنى على نحو 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 6

4.51% فأكثر، وقد جاء عدد الطلاب: 80063

كما ان إجمالي عدد الطلاب المرحلة الأولى جاء على نحو 117758.

وسوف يعقد الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤتمرا صحفيا لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، يوم الأربعاء الموافق 17 أغسطس الساعة الحادية عشر والنصف صباحا، وذلك بمجمع التعليم الخاص، بالتجمع الخامس- امتداد شارع التسعين – بالقاهرة الجديدة

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2022

نتابع ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2022 بعدما اعلن مكتب التنسيق عن تفعيل الرابط الالكتروني المخصص لكي يتم تسجيل تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.

في البداية يتم الدخول مباشرة الى موقع تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى اللي الثانوية العامة، من خلال موقع التنسيق الالكتروني مباشرة.

ومن ثم يتم اختيار التسجيل في التنسيق المرحلة الأولى.

يتم ادخال كافة البيانات الأساسية المطلوبة الخاصة بالطالب بشكل صحيح والتي تتضمن الاسم ورقم الجلوس.

كما يتم اختيار الرغبات الخاصة بالطالب والمتاحة عبر الموقع حتى يتم ملا كافة الرغبات المطلوبة.

ثم يتم اختيار ايقونة تسجيل طلب التنسيق الخاص بالطالب.

ومن ثم يتم متابعة الحساب الخاص بالطالب حتى يتم الاطلاع على نتيجة التنسيق فور إعلانها عبر الموقع مباشرة.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2022