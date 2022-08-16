نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتيجة كلية الشرطة ٢٠٢٢-٢٠٢٣ بالرقم القومي والملف.. كشوف أسماء المقبولين بكلية الشرطة خلال أيام في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتيجة كلية الشرطة 2022-2023 ، هو ما يبحث عنه أكثر من 65 ألف طالب ممن تقدموا بطلبات للالتحاق بأكاديمية الشرطة للعام الجديد 2023 ، ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم كافة التفاصيل والأخبار فيما يخص إعلان نتيجة كلية الشرطة 2022-2023 ، وما تم الكشف عنه بخصوص موعد إعلان نتيجة كلية الشرطة اليوم ، حيث أكدت العديد من المصادر الرسمية أنه سيتم انعقاد مؤتمراً صحفياً موسعاً ظهر يوم إعلان أسماء المقبولين بأكاديمية الشرطة ، وذلك من أجل الإعلان شرح معايير الاختيار والقبول التي أجريت هذا العام في اختيار العناصر وعدد المتقدمين، والكثير من المواقع الرسمية ستعمل على شراء حقوق نشر نتيجة كلية الشرطة مثل اليوم السابع, البوابة نيوز, فيتو, الوفد، وغيرها من المواقع التي تقوم بشراء حقوق نشر أسماء المقبولين في أكاديمية الشرطة 2023.

نتيجة كلية الشرطة 2022-2023

نتيجة كلية الشرطة ٢٠٢٢-٢٠٢٣، يرغب جميع الطلاب المتقدمين بملفات الالتحاق بأكاديمية الشرطة معرفة نتيجة كلية الشرطة الآن من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والمعاهد المختلفة، ومن خلال موقعنا هذا سنعمل على رصد وتقديم كافة التفاصيل والمعلومات فيما يخص تفعيل رابط موقع نتيجة كلية الشرطة الرسمي وكيفية الاستعلام عن أسماء المقبولين في كلية الشرطة 2023 بالرقم القومي ورقم الملف.

ونقلاً عن بعض المواقع الرسمية المصرية، فقد تم التأكيد أنه سيتم انعقاد مؤتمراً صحفياً موسعاً، وذلك من أجل شرح كافة المعايير للقبول في أكاديمية الشرطة للدفعة الجديدة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أو شهادة الثانوية الأزهرية، والجدير بالذكر أنه تم تغيير نسبة التقديم والقبول في كلية الشرطة لتكون 65% بدلاً من 60% من المجموع الكلي للدرجات.

موقع نتيجة كلية الشرطة ٢٠٢٢-٢٠٢٣

وأكدت نفس المصادر الرسمية المطلعة أن سيادة اللواء وزير الداخلية سوف يعتمد نتيجة الطلاب المقبولين في كلية الشرطة، وما يتبقى فقط هو الإعلان وشرح كافة المعايير من خلال المؤتمر الصحفي الذي سينعقد بحضور مجموعة كبيرة من المسؤولين والإعلاميين وأولياء أمور الطلاب المتقدمين، وسوف يترأس هذا الاجتماع سيادة اللواء مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة وقيادات الأكاديمية وكلية الشرطة وتحنت إشراف سيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وفور الإعلان عن نتيجة كلية الشرطة 2022-2023 ، سيتم العمل على إجراء اتصالات هاتفية بجميع الطلاب المقبولين في أكاديمية الشرطة أو سيتم الاعتماد على إرسال رسائل على هواتفهم المحمولة ، وسيتم بعد ذلك الدخول في مرحلة استكمال كافة إجراءات الالتحاق إلى صفوف رجال الشرطة البواسل.

طريقة الحصول على نتيجة كلية الشرطة 2022-2023 ، وهي تتمثل في عدة خطوات سهلة وبسيطة حيث يجب أولاً الدخول عبر رابط موقع أكاديمية الشرطة المرفق أدناه، ومن ثم قم بكتابة الرقم القومي ورقم الملف ثم اختيار أيقونة الاستعلام أو البحث، ثم الانتظار قليلاً سيتم عرض النتيجة كاملة، كما سيتم قبلها الاتصال هاتفياً بجميع المقبولين في كلية الشرطة لتهنئتهم بقبولهم للالتحاق بأكاديمية الشرطة، وتم الإعلان منذ قليل عن النتيجة نقلاً عن موقع اليوم السابع.

رابط نتيجة كلية الشرطة بالرقم القومي

بعد انعقاد المؤتمر الصحفي الرسمي الموسع ، يُمكنكم الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة 2022-2023 ، ومعرفة أسماء المقبولين في كلية الشرطة من خلال الدخول عبر رابط موقع أكاديمية الشرطة الرسمي على الإنترنت أو من خلال رابط الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة 2022 بالرقم القومي والملف، عبر ( الرابط التالي )، ويزداد البحث الآن عبر المحرك الشهير جوجل من قبل جميع الطلاب المتقدمين للالتحاق بأكاديمية الشرطة للعام الجديد ٢٠٢٢-٢٠٢٣ ، ونحن من خلال موقعنا هذا “ثقفني” سنعمل على رصد المزيد من الأخبار والتفاصيل الجديدة التي سيتم الكشف عنها خلال الوقت القليل القادم.

وفي ذات السياق أوضح سادة اللواء دكتور إبراهيم خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد بعد ظهر اليوم الخميس للإعلان عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2022-2023 في مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة وبحضور سيادة اللواء نضال يوسف مدير كلية الشرطة وقيادات أكاديمية الشرطة، أن إجمالي عدد المتقدمين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة قد بلغ 62 ألفاً و544 طالباً، كما أوضح معاليه أنه سيتم بالفعل العمل على إرسال رسائل قصيرة لجميع من هم ضمن أسماء المقبولين في كلية الشرطة ، وذلك عقب اعتماد النتائج اليوم الخميس.

نتيجة أسماء المقبولين كلية الشرطة 2022-2023

ما زال الكثير من المتقدمين للالتحاق بأكاديمية الشرطة يبحثون عن رابط نتيجة كلية الشرطة 2022-2023 ، بهدف معرفة أسماء المقبولين في كلية الشرطة ، والبعض الآخر يراسلنا من خلال تعليقات هذه المقالة بطرح بعض التساؤلات علينا ولعل أبرزها أين رابط نتيجة كلية الشرطة، وكيف يمكنني معرفة أسماء المقبولين، وقد أوضحنا ذلك من خلال الرابط المرفق بعاليه حيث يُمكن للجميع الآن معرفة نتيجة كلية الشرطة بالرقم القومي ورقم الملف، مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.

متابعة- من خلال متابعتنا المستمرة فيما يخص نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2022-2023 والإعلان عن أسماء المقبولين في كلية الشرطة ، فقد أعلنت أكاديمية الشرطة أنه تم الانتهاء بشكل كامل من عمليات الفرز والمراجعة لجميع الطلبات المقدمة من قبل الطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة العام الجديد 2023 ، كما تم اعتماد قوائم المقبولين بعد أن اجتازوا جميع الاختبارات من أجل الوصول إلى كشف الهيئة.