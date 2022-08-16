وزير التعليم لأولياء الأمور: تذليل الصعوبات أمام أبنائنا أولوية الفترة القادمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 أغسطس 2022 06:29 مساءً - حرص الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على القيام بجولة بمقر الوزارة لتوجيه التحية للعاملين ومتابعة سير العمل بالقطاعات والإدارات المختلفة بها.

وقد حرص الوزير خلال الجولة على التحدث مع العاملين والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم بشأن تطوير آليات العمل بالوزارة، وقام السادة العاملون بتهنئة السيد الوزير بمنصبه الجديد، متمنين له النجاح والتوفيق.

والتقى الوزير، في جولته داخل الوزارة، بعدد من أولياء الأمور الذين تصادف وجودهم بالوزارة ودار نقاش معهم واستمع لمطالبهم، وعلى الفور وجه الوزير المسئولين بدراستها ومتابعة تنفيذ الحلول، مؤكدًا أن تذليل العقبات والصعوبات أمام أبنائنا الطلاب والاهتمام والحرص على مطالب أولياء الأمور، أولوية بالنسبة لنا.

ومن جانبه، أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم على أهمية الاستفادة من كافة الكفاءات والخبرات الموجودة بالوزارة وتكاتف الجميع وبذل مزيد من الجهد لتطوير منظومة العمل بالوزارة.