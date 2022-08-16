الرئيس السيسى: مصر تحتاج جميع سواعد أبنائها الموهوبين والمبدعين بشتى المجالات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 أغسطس 2022 06:29 مساءً - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات القومية لوزارة الإسكان، خاصةً مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بسيناء، ومدن المنصورة الجديدة والعلمين الجديدة وصواري، فضلاً عن تطوير منطقة القاهرة التاريخية، وكذلك سلسلة مشروعات سكن كل المصريين".

وأضاف المتحدث الرسمي أن الدكتور عاصم الجزار عرض أيضاً جهود الوزارة للاضطلاع بمشروع للتدريب الحرفى والفني للشباب في القرى، وذلك بالتعاون مع وزارة الهجرة والمصريين بالخارج، وفي إطار مبادرتي "حياة كريمة" و"قوارب النجاة"، حيث وجه الرئيس بتكثيف تلك النوعية من البرامج ورفع مستواها وزيادة عدد المتدربين من الشباب فيها لاكتشاف المواهب والقدرت المتميزة في المجال الحرفي والفنى، مع صقلها على مستوى فنى راقي، بالنظر لمساهمتها في دفع عجلة التنمية الشاملة في مصر والتي تحتاج لكافة سواعد أبنائها الموهوبين والمبدعين في كافة المجالات.