القباج تشهد توقيع بروتوكول تعاون بين برنامج ”فرصة” للتمكين الاقتصادي وجمعية الفيروز...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 16 أغسطس 2022 05:22 مساءً - وزيرة التضامن الاجتماعي: الاتفاقية تركز على تأسيس وحدات إنتاجية وإنشاء وحدة إنتاج أعلاف لصغار المنتجين بشمال سيناء..وتستهدف عدد المستفيدين من برامج الدعم النقدي فى المحافظة

- مؤسسات المجتمع المدني أصبحت شريكًا أساسيًا فى العديد من المهام لتنفيذ استراتيجية التنمية

شهدت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع بروتوكول تعاون بين برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي وجمعية الفيروز للخدمات البيئية والاجتماعية، وذلك لإقامة مشروعات ووحدات إنتاجية وسلاسل القيمة بمحافظة شمال سيناء.

وقع البروتوكول الأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات العمل الأهلي ممثلا عن الوزارة، والدكتور رياض اسماعيل مصطفى أمين صندوق جمعية الفيروز للخدمات البيئية والاجتماعية ممثلا عن الجمعية.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن محافظة شمال سيناء تحتل أهمية خاصة في قلوب المصريين، مشيرة إلي الوزارة تسعى إلى دعم فرص التمكين الاقتصادي للمستهدفين من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" والمرفوضين منه في عدد من محافظات الجمهورية، كما تهدف إلى تقديم مساعدات استثنائية لدعم وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إنشاء مشروعات صغيرة لهم كمصدر دخل، بالإضافة إلى تأهيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي ستقوم بتنفيذ برنامج فرصة فى القيام بالتقييم المؤسسي لهم وتقديم برامج التدريب ورفع قدرات العاملين بها حتى تتمكن من القيام بدورها في تنفيذ مشروعات برنامج فرصة على الوجه الأمثل والذي يتوافق مع خطة البرنامج وأهدافه.

وأكدت القباج أن مؤسسات المجتمع المدني أصبحت شريكًا أساسيًا فى العديد من المهام لتنفيذ استراتيجية التنمية ويعول عليها كشريك أساسي للعب هذا الدور، مشيرة إلى أن الوزارة أولت أهمية قصوى لتحديث أطر العمل في منظومة التمكين الاقتصادي وأطلقت برنامج فرصة لترفع من جودة وكفاءة تقديم خدمات التمكين الاقتصادي لمختلف الفئات التي تخدمها

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن اتفاقية اليوم تأتي فى إطار الاهتمام الشديد الذى توليه الوزارة لمحافظة شمال سيناء، حيث تم دعم محافظة شمال سيناء بما يقرب من ألف مشروع بالإضافة إلي اكتمال سداد التأمينات المتأخرة علي الصيادين، حيث إن اتفاقية اليوم تستهدف مستفيدى تكافل وكرامة لتمكينهم اقتصاديا وتحقيق الاستقلالية المالية ودعم المجتمع المدنى الشريك،وتركز على تأسيس وحدات انتاجية وعمل جماعى يستهدف عدد من المستفيدين فى شمال سيناء، حيث تهدف إنشاء وحدة انتاج أعلاف لصغار المنتجين بشمال سيناء، وإعادة تدوير المخلفات.

ومن جانبه أشاد الدكتور رياض إسماعيل أمين صندوق جمعية الفيروز بدور الوزارة فى تبنى وتنفيذ مشروعات برنامج فرصة للتمكين الاقتصادى، حيث تعمل الجمعية بمحافظة شمال سيناء بهذا المجال لتمكين المرأة والشباب وتأهيلهم لسوق العمل، كما تعمل على تدريبهم فى المشروعات الحرفية اليدوية البيئية ولدينا بالجمعية خط إنتاج ملابس جاهزة يعمل به أكثر من 500 سيدة وفتاه وأكثر من 190 فى مجال الخياطة والباقى فى التطريز والتنجيد حيث ننتج منتجات لبنك الكساء المصرى من مفروشات وألحفة ولدينا خط إنتاج مستلزمات طبية بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية يتيح تشغيل السيدات فى مجال الإنتاج.

كما تعمل الجمعية أيضا فى برامج التوعية ومجالاتها لخلق مواطن واعى منتج فعال ولدى الجمعية فرع بمحافظة البحيرة حيث نعمل فى مجال التشغيل لدى الغير فى مجال الملابس الجاهزة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات بالإضافة إلى خدمات التخاطب لتنمية المهارات لدى الأطفال.

ويهدف البروتوكول مع جمعية الفيروز للخدمات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية لإنشاء وحدة انتاج اعلاف لصغار المنتجين بشمال سيناء ودعم فرص التمكين الاقتصادى لعدد من الفئات المستهدفة من برنامج تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي بوزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة شمال سيناء بما يتوافق مع إستراتيجية الوزارة في خلق فرص عمل جديدة وتنمية الاقتصاد القومي وذلك بقيمة 3 ملايين جنيه .