رئيس الوزراء يتابع موقف احتياطي السلع الرئيسية وزراعة المحاصيل لتحقيق الأمن الغذائي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 16 أغسطس 2022 05:22 مساءً - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة موقف الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الرئيسية، وكذا موقف زراعة المحاصيل في إطار خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، فيما شارك في الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس" السيد/السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء حرص خلال الاجتماع على الاطمئنان على الاحتياطي الاستراتيجي لسلع القمح، والأرز، والسكر التمويني، والزيت التمويني، والمكرونة، واللحوم الحية، حيث تم التأكيد على أن الاحتياطي الاستراتيجي من هذه السلع آمن، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهذا الشأن.

وأضاف "سعد" أن الدكتور مصطفى مدبولي تابع، خلال الاجتماع، جهود وزارة الزراعة في تحديث القطاع الزراعي وزيادة الرقعة الزراعية، وتوفير المحاصيل المختلفة؛ في إطار خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، مُشيرا في هذا الصدد إلى المشروعات الكبرى التي تبنتها الدولة المصرية من أجل زيادة مساحة الرقعة الزراعية، كمشروع الدلتا الجديدة العملاق ومشروع تنمية توشكى وجنوب الوادي، وقريبا تنمية شمال ووسط سيناء والمنيا وغرب المنيا ومشروعات الوادي الجديد ومشروع الريف المصري 1.5 مليون فدان.