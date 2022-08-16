وزير التعليم العالي يستقبل وفد شركة هواوى تكنولوجيا مصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 16 أغسطس 2022 05:22 مساءً - وزير التعليم العالي: الإستراتيجية التى تتبناها الوزارة فى مجال التحول الرقمي تستهدف تحويل الجامعات المصرية إلى جامعات ذكية

استقبل د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ظهر اليوم الثلاثاء، السيد/ مابن الرئيس التنفيذي للعلاقات الحكومية والاتصال الإستراتيجي بشركة هواوي مصر، بحضور كلا من المهندس/ عمرو زايد الرئيس التنفيذي لأكاديمية هواوي مصر، والسيدة/ همت منصور رئيس قطاع العلاقات الحكومية بشركة هواوي مصر؛ لبحث سبل التعاون المُشترك بين الوزارة والشركة في بناء القدرات بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ذلك بمقر الوزارة.

فى بداية اللقاء، هنأ وفد الشركة د.أيمن عاشور بمناسبة تعيينه وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي، متمنيًا لسيادته التوفيق والسداد.

ومن جانبه، أشاد د.أيمن عاشور بحجم التعاون مع شركة هواوى العالمية باعتبارها رائدة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى الإستراتيجية التى تتبناها الوزارة فى مجال التحول الرقمي، والتي تستهدف تحويل الجامعات المصرية إلى جامعات ذكية، خصوصًا فى ظل التحولات الرقمية التى يشهدها العالم، والتي انعكست على نوعية المهارات المطلوبة فى الخريجين، خاصًة فى مجالات التكنولوجيا الجديدة.

وأكد الوزير على أهمية توسيع نطاق التعاون بين شركة هواوي والوزارة في مجال الذكاء الاصطناعي، والاستعداد لمؤتمرتغير المُناخ COP 27، مشيرًا إلى دور مؤسسات صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في رعاية المسابقات الجامعية التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حول الذكاء الاصطناعي، ودوره في مُجابهة ظاهرة التغيير المُناخي.

ومن جانبه، أشار د.عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة إلى أن اللقاء تطرق لمسابقة هواوي العالمية التي تُقام كل عام في مجالات التكنولوجيا، بمشاركة طلاب من جميع جامعات مصر، ودول العالم.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن اللقاء ناقش تطورات مُبادرة سفراء أكاديمية هواوي، حيث يهدف البرنامج إلى إعداد مجموعة من المواهب ليكونوا سفراء للأكاديمية، وحلقة الوصل بين الطلاب وما تُقدمه هواوي بالتعاون مع كافة الجامعات من أنشطة وبرامج تدريبية، على أن تقوم هواوي بالتعاون مع الوزارة في تقديم الرعاية والدعم الكامل لهؤلاء الطلاب ليكونوا داعمين لزملائهم داخل وخارج محيط الجامعة، وليقوموا بتقديم أفضل مواهب لنشر الوعي الثقافي والتكنولوجي بالمجتمع.

وأوضح المُتحدث الرسمي للوزارة أن الاجتماع تناول أهمية تأهيل الطلاب لسوق العمل، وتزويدهم بالمهارات اللازمة من التطبيقات الإلكترونية، ودعم برامج الابتكار.

وأكد الرئيس التنفيذي للعلاقات الحكومية والاتصال الإستراتيجي بشركة هواوي مصر حرص شركة هواوى على دعم علاقاتها مع مصر؛ باعتبارها دولة رائدة فى المنطقة، تسعى من خلالها لنقل خبراتها فى التكنولوجيا داخل إفريقيا والدول العربية، مشيرًا إلى إمكانية التعاون مع الوزارة فى مجالى الذكاء الاصطناعى والحوسبة السحابية.