شكرى يشارك فى افتتاح الاجتماع الإقليمى لدول الكاريبى حول المناخ

جدة - نرمين السيد - وذلك فى ضوء رئاسة مصر واستضافتها لمؤتمر COP27، و تناول "شكرى" فى كلمته عبر الفيديو كونفرانس أمام الاجتماع الإقليمى لدول الكاريبى رؤية المصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخCOP27، وأبرز الموضوعات المطروحة على أجندة المؤتمر.

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