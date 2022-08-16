وزير الرى يبحث مع محافظ الغربية موقف المشروعات المائية وإزالة التعديات

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الموارد المائية والرى الدكتور هانى سويلم، خلال لقائه، مع محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمى، اليوم الثلاثاء، موقف المشروعات المائية التى يتم تنفيذها فى نطاق المحافظة.





كما استعرض سويلم ورحمى، السياسة المائية وأعمال إزالة التعديات على المجارى المائية، فضلا عن الموقف التنفيذى والتعاقدى لمشروعات تأهيل الترع بالغربية.

وأكد وزير الرى استمرار التعاون بين الوزارة ومحافظة الغربية فى كافة الموضوعات المتعلقة بالموارد المائية، مشيرا إلى أن الوزارة تبذل مجهودات كبيرة خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية فى مختلف المحافظات، بالتنسيق مع الأجهزة المحلية لتنفيذ السياسة المائية بكل محافظة.

واستعرض الوزير موقف حملات إزالة التعديات فى نطاق محافظة الغربية، مشيرا إلى أنه تمت حتى الآن إزالة 5132 مخالفة على مساحة 522 ألف متر مربع، وأن حملات الإزالات الموسعة للتعديات لا تزال جارية فى جميع المحافظات، بالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وجهات الدولة المختلفة.

ومن جانبه، هنأ "رحمى"، الدكتور سويلم على توليه مهام منصبه الجديد وزيرا للموارد المائية والرى، متمنيا له دوام التوفيق.

واستعرض "رحمى" موقف مشروعات تأهيل الترع التى تم تنفيذها داخل نطاق قرى مركز زفتى ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، حيث تم الانتهاء من تأهيل 13 كيلومترا من الترع، وجارى العمل فى 66 كيلومترا أخرى بزمام مركز زفتى.

وتناول اللقاء موقف أعمال تأهيل الترع داخل مراكز المحافظة المختلفة، حيث تم الانتهاء من تأهيل 263 كيلومترا حتى الآن، وجارى العمل فى تأهيل 159 كيلومترا أخرى، فضلا عن مناقشة الموقف التنفيذى لمشروع تحسين نوعية مياه مصرف "كيتشنر"، والذى يستهدف تحسين الوضع الصحى والبيئى للمواطنين المقيمين فى محيط المصرف بمحافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ، وأعمال تدعيم قناطر زفتى الواقعة على فرع دمياط شمال مدينة زفتى، وأعمال تدعيم قنطرة عمر بك بنطاق الغربية.