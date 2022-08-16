الزراعة: بدء موسم حصاد الذرة الأصفر فى مطروح (صور) 

جدة - نرمين السيد - تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، من الدكتور محمد عبدالعال، رئيس قطاع استصلاح الأراضى، تقريرا يفيد بدء موسم حصاد الذرة الأصفر بالأراضى التابعة للقطاع فى محافظة مطروح.





وقال عبدالعال إن إجمالى مساحة الذرة المنزرعة بقطاع استصلاح الأراضى هذا العام، تبلغ أكثر من 107 ألف فدان على مستوى جميع مراقبات القطاع فى الأراضى الصحراوية والمستصلحة فقط، مشيرًا إلى أن المحصول مبشر بالخير حيث تلقى اهتمامًا كبيرًا من خلال توعية المزارعين باختيار الأصناف الجيدة التى تناسب كل منطقة جغرافية مع إصدار النصائح والإرشادات الفنية بصفة دورية طوال موسم الزراعة حتى الحصاد. يذكر أن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، كان قد أعلن عن انضمام محصول الذرة إلى منظومة الزراعة التعاقدية، هذا العام نظرًا لأهميته الكبيرة وذلك من خلال التعاقد مع اتحاد منتجى الدواجن بحد أدنى 6000 جنية للطن كسعر ضمان على أن يحصل المزارع على السعر الاعلى وقت بيع المحصول.

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