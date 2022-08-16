وزير التعليم العالى يستقبل وفد شركة هواوى تكنولوجيا مصر

جدة - نرمين السيد - استقبل دكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى ظهر اليوم الثلاثاء، مابن الرئيس التنفيذى للعلاقات الحكومية والاتصال الإستراتيجى بشركة هواوى مصر، بحضور كلا من المهندس عمرو زايد الرئيس التنفيذى لأكاديمية هواوى مصر، وهمت منصور رئيس قطاع العلاقات الحكومية بشركة هواوى مصر، لبحث سبل التعاون المُشترك بين الوزارة والشركة فى بناء القدرات بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ذلك بمقر الوزارة.





فى بداية اللقاء، هنأ وفد الشركة دكتور أيمن عاشور بمناسبة تعيينه وزيرًا للتعليم العالى والبحث العلمى، متمنيًا لسيادته التوفيق والسداد.

ومن جانبه، أشاد دكتور أيمن عاشور بحجم التعاون مع شركة هواوى العالمية باعتبارها رائدة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى الإستراتيجية التى تتبناها الوزارة فى مجال التحول الرقمى، والتى تستهدف تحويل الجامعات المصرية إلى جامعات ذكية، لاسيما فى ظل التحولات الرقمية التى يشهدها العالم، والتى انعكست على نوعية المهارات المطلوبة فى الخريجين، لاسيما بمجالات التكنولوجيا الجديدة.

وأكد الوزير على أهمية توسيع نطاق التعاون بين شركة هواوى والوزارة فى مجال الذكاء الاصطناعى، والاستعداد لمؤتمر تغير المُناخ COP 27، مشيرًا إلى دور مؤسسات صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى رعاية المسابقات الجامعية التى أطلقتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، حول الذكاء الاصطناعى، ودوره فى مُجابهة ظاهرة التغيير المُناخى.

ومن جانبه، أشار دكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى للوزارة إلى أن اللقاء تطرق لمسابقة هواوى العالمية التى تُقام كل عام فى مجالات التكنولوجيا، بمشاركة طلاب من جميع جامعات مصر، ودول العالم.

وأضاف المُتحدث الرسمى أن اللقاء ناقش تطورات مُبادرة سفراء أكاديمية هواوى، حيث يهدف البرنامج إلى إعداد مجموعة من المواهب ليكونوا سفراء للأكاديمية، وحلقة الوصل بين الطلاب وما تُقدمه هواوى بالتعاون مع كافة الجامعات من أنشطة وبرامج تدريبية، على أن تقوم هواوى بالتعاون مع الوزارة فى تقديم الرعاية والدعم الكامل لهؤلاء الطلاب ليكونوا داعمين لزملائهم داخل وخارج محيط الجامعة، وليقوموا بتقديم أفضل مواهب لنشر الوعى الثقافى والتكنولوجى بالمجتمع.

وأوضح المُتحدث الرسمى للوزارة أن الاجتماع تناول أهمية تأهيل الطلاب لسوق العمل، وتزويدهم بالمهارات اللازمة من التطبيقات الإلكترونية، ودعم برامج الابتكار.

وأكد الرئيس التنفيذى للعلاقات الحكومية والاتصال الإستراتيجى بشركة هواوى مصر حرص شركة هواوى على دعم علاقاتها مع مصر، باعتبارها دولة رائدة فى المنطقة، تسعى من خلالها لنقل خبراتها فى التكنولوجيا داخل إفريقيا والدول العربية، مشيرًا إلى إمكانية التعاون مع الوزارة فى مجالى الذكاء الاصطناعى والحوسبة السحابية.