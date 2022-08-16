عاجل- أول تحرك لوزارة الصحة بشأن حريق كنيسة الأنبا بيشوى بالمنيا

جدة - نرمين السيد - وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الحريق لم يسفر عن أى وفيات فيما تعرض مواطن واحد للاختناق جراء الدخان المتصاعد من موقع الحريق، وتم إسعافه فى موقع الحادث وحالته لا تستدعى النقل للمستشفى.

وأضاف «عبدالغفار» أن وزير الصحة والسكان، يتابع الحادث ووجه برفع درجة الاستعداد فى مستشفيات المنيا العام، والمنيا الجامعى، والتأمين الصحى.

وأشار «عبدالغفار» إلى استمرار تمركز سيارات الإسعاف فى موقع الحادث لحين الانتهاء التام من أعمال الإطفاء والتبريد تحسبا لأى مستجدات.

وأوضح «عبدالغفار» أن سيارات الإسعاف وصلت إلى موقع الحريق خلال 6 دقائق من تلقى البلاغ، مشيرا إلى أن غرفة عمليات الإسعاف تلقت البلاغ فى تمام الساعة 2.30 مساء، فيما وصلت سيارات الإسعاف فى تمام الساعة 2.36 مساء.