القصير يبحث مع وزير التعاون والتنمية الكندى التعاون المشترك (صور)

جدة - نرمين السيد - وخلال الاجتماع، أشاد الوزيران بالعلاقات الطيبة والتوافق فى الرؤى بين القيادة السياسية بالبلدين فى عدة ملفات مهمة، ومنها التعاون فى إطار استضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرون والمقرر عقده فى شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

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أكد القصير أن جمهورية مصر العربية بكل أجهزتها المعنية تعمل على قدم وساق لدعم صغار المزراعين، وتشجيع البحوث التطبيقية التى تسهم فى التكيف والأقلمة مع التغيرات المناخية، وكذا تنفيذ إجراءات للتخفيف من التغيرات المناخية من خلال خفض الانبعاثات للغازات الدفيئة.

وكذلك الاهتمام بالمناطق الهشة والساحلية والأكثر عرضة وتضرر من ظواهر التغيرات المناخية مثل ارتفاع منسوب سطح البحر ويتضرر منه سكان المناطق الساحلية الشمالية، وفى هذا الشأن فقد أخذت وزارة الزراعة على عاتقها تقديم الدعم الفنى اللازم للإنذار المبكر، وتنفيذ البحوث التطبيقية لتحسين أصناف التقاوى المتحملة للجفاف والملوحة ومن بينها أصناف الأرز التى تم إنتاجها حديثا والتى تتفوق على كثير من الأصناف التقليدية من حيث الإنتاجية والتحمل للملوحة والجفاف، والتى اطلع الوزير الكندى على نماذج منها أثناء اللقاء.

كما أكد على أن دول القارة الإفريقية ومن بينها مصر لا تساهم بنسبة كبيرة فى الانبعاثات من الغازات الدفيئة، وعلى الرغم من هذا فإن القطاعات الحيوية بهذه الدول تتأثر بشكل كبير نتيجة التغير المناخى، وعلى الدول الصناعية الكبرى تقديم الدعم الكافى للدول النامية.

وأشار القصير إلى المساحات الشاسعة التى تقوم الحكومة المصرية باستصلاحها فى الأراضى الصحراوية، لتحقيق الأمن الغذائى للشعب المصرى وكذلك التأثير فى التوازن البيئى للمناطق الصحراوية.

وأشار القصير أيضا إلى الصادرات الزراعية المصرية التى أصبحت تتمتع بسمعة طيبة فى جميع دول العالم لوجود العديد من المعامل التى تضمن تصدير منتجات عالية الجودة من خلال نظم التكويد والتتبع والمراقبة للمنتجات التى يتم تصديرها.

أشار وزير الزراعة أيضا إلى أن المرأة والشباب لهم حظ وفير فى التمويل التنموى المقدم من عدد من البنوك المصرية من خلال برامج التمويل المتاحة، كما أشار إلى مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصرى والمنفذ حاليا فى كثير من قرى مصر.

وفى نهاية اللقاء، تقدم القصير بالشكر لشركاء التنمية الدوليين ومن بينهم منظمة الاغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة والتى تنفذ عدد من المشروعات بمختلف المناطق الجغرافية فى مصر.

من ناحيته، أكد الوزير الكندى أنه اطلع على وضع القطاع الزراعى فى مصر من خلال الزيارات الميدانية التى قام بها والتنوع فى المنتجات الزراعية التى تنتجها مصر، وأشاد بالكفاءات العاملة على المستوى المحلى فى المحافظات التى قام بزيارتها والوعى المتوفر لدى سكان هذه المناطق عن التغير المناخى وتحديات الأمن الغذائى، وهو ما يؤكد أن مصر لديها القدرة على زيادة الاستثمارات فى القطاع الزراعى.

وأوضح الوزير الكندى أن هذه الزيارة تأتى للاطلاع على التجارب المصرية الناجحة والتباحث حول إمكانية مشاركة الجانب الكندى فى "مؤتمر COP27"، وأشاد بوجود عدد من المراكز البحثية المتخصصة مثل مركز بحوث الصحراء والمعنى بالتعامل مع التحديات المختلفة التى تواجه المناطق الصحراوية المصرية، وتهتم الدولة المصرية بتوفير أساليب حديثة للمعيشة من خلال إقامة المدن الذكية والتوسع فى مشروعات الطاقة النظيفة والمحطات الشمسية والتشجير.

من ناحيته، أكد الممثل القطرى لمنظمة الفاو خلال الاجتماع على التطور الكبير الذى طرأ على أنظمة المتابعة والتقييم وكتابة التقارير عن المشروعات المنفذة فى مصر، وذلك لخلق الشفافية والحوكمة فى تنفيذ تلك المشروعات، وأضاف أن مصر حققت طفرة كبيرة فى مجال إنشاء الصوامع والبنية التحتية المعنية للحفاظ على المحاصيل الاستيراتيجية فى الداخل المصرى والتقليل من الفاقد فى تلك المحاصيل مما ينعكس إيجابيا على الأمن الغذائى للدولة المصرية.





وفى نهاية اللقاء، اتفق الوزيران على ضرورة التواصل المستمر بين الخبراء الفنيين من الجانبين لاقتراح آلية للتعاون المصرى الكندى تحت مظلة استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27.