عاجل- السيسى يتابع الموقف التنفيذى للمشروعات القومية لوزارة الإسكان

جدة - نرمين السيد - وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض الموقف التنفيذى للمشروعات القومية لوزارة الإسكان، خاصةً مشروع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بسيناء، ومدن المنصورة الجديدة والعلمين الجديدة وصوارى، فضلاً عن تطوير منطقة القاهرة التاريخية، وكذلك سلسلة مشروعات سكن كل المصريين. ".

وقد عرض الدكتور عاصم الجزار فى هذا الإطار سير العمل فى عدد من المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى انتهاء العمل بمدينة المنصورة الجديدة بطول ١٥ كم على ساحل البحر المتوسط مباشرة، وذلك بكافة مكوناتها من أحياء سكنية بمختلف أنواعها من عمارات وفيلات، ودور عبادة، ومركز الرعاية الطبية، ومبانى تجارية وخدمية، ومحطات معالجة وتحلية المياه، ومحولات الكهرباء، وقد وجه الرئيس بالتدقيق فى مستوى كافة الخدمات التى ستقدم لقاطنى مدينة المنصورة الجديدة، والقيام بالتنسيق الحضارى على نحو مستدام يتماشى مع طبيعة الجو بالمنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد أيضاً عرض مستجدات العمل فى مشروع "التجلى الأعظم فوق أرض السلام" بسيناء، بكافة مكوناته الفندقية والسياحية والخدمية والطرق والمحاور المؤدية الى الموقع، حيث وجه السيد الرئيس بالاستمرار فى بذل كافة الجهود لتقديم تلك البقعة المقدسة من أرض مصر للإنسانية ولجميع الزائرين من أنحاء العالم على النحو الأمثل، تقديراً لقيمتها الروحية الفريدة التى تنبع من كونها حاضنة للأديان السماوية الثلاثة، مع مراعاة أن تكون المبانى والإنشاءات والمرافق متناغمة مع الطبيعة البيئية للمكان، وكذا زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة حفاظاً على البيئة.

كما تابع الرئيس كذلك تطوير منطقة القاهرة التاريخية، والذى يهدف لاستعادة الوجه الحضارى للقاهرة، بما فيها عملية التطوير الجارية فى سور مجرى العيون، موجهاً سيادته بألا يقتصر التطوير على المعالم التاريخية والأثرية العريقة فقط، وإنما يمتد أيضاً لكافة الأراضى والمواقع المتاخمة لها.

وتم فى ذات السياق عرض الموقف التنفيذى لتطوير منطقة مثلث ماسبيرو، حيث وجه السيد الرئيس بأن يتم تطوير المثلث بالتناغم والتكامل مع مختلف أوجه التطوير الجارى بهذه المنطقة المركزية فى العاصمة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الدكتور عاصم الجزار عرض أيضاً جهود الوزارة للاضطلاع بمشروع للتدريب الحرفى والفنى للشباب فى القرى، وذلك بالتعاون مع وزارة الهجرة والمصريين بالخارج، وفى إطار مبادرتى "حياة كريمة" و"قوارب النجاة"، حيث وجه السيد الرئيس بتكثيف تلك النوعية من البرامج ورفع مستواها وزيادة عدد المتدربين من الشباب فيها لاكتشاف المواهب والقدرت المتميزة فى المجال الحرفى والفنى، مع صقلها على مستوى فنى راقى، بالنظر لمساهمتها فى دفع عجلة التنمية الشاملة فى مصر والتى تحتاج لكافة سواعد أبنائها الموهوبين والمبدعين فى كافة المجالات.

كما تم عرض الموقف التنفيذى بمدينة العلمين الجديدة، فضلاً عن تطور الأعمال الإنشائية بمشروع صوارى الإسكندرية، إلى جانب استعراض موقف المشروعات داخل العاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً منطقة الأبراج فى حى المال والأعمال.