جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بالمبانى الحكومية والمنشآت العامة والأندية الرياضية ومراكز الشباب والصالات المغطاة والملاعب التى تستخدم الأضواء الكشافة وكذلك خفض إنارة الشوارع الرئيسية، مع ضرورة إلزام أصحاب المحال التجارية والمطاعم والمقاهى والورش بتوقيتات الغلق المقررة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تخفيض استهلاك الكهرباء بأعمدة الإنارة بالشرقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.