إصابة وزير التنمية المحلية الجديد في حادث مروري: سيارة اصطدمت بتريلا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 أغسطس 2022 04:26 مساءً - أصيب وزير التنمية المحلية الجديد، اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في حادث مروري على طريق وادي النطرون.

وكان الوزير ذاهب إلى مدينة العلمين الجديدة قادماً من مقر الوزارة بالدقي، وذلك لحضور اجتماع مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء .

وعلي الفور تم نقل اللواء هشام آمنة إلى مستشفي العلمين النموذجي ، حيث يخضع الوزير لفحوصات طبية للاطمئنان علي حالته الصحية وتلقي العلاج اللازم ، وأثبتت الفحوصات الأولية الي وجود كدمات بسيطة والحالة الصحية مستقرة وجاري المتابعة واستكمال باقي الفحوصات الطبية اللازمة.

وعقب تلقي بلاغ بتصادم سيارة نقل ثقيل و3 سيارات أخرى تم الدفع بـ5 سيارات إسعاف ونقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجي ويجري الآن إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لوزير التنمية المحلية وباقي المصابين فى الحادث.