وزير التنمية المحلية يتعرض لحادث مروري أثناء توجهه لمدينة العلمين الجديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 16 أغسطس 2022 04:25 مساءً - تعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، لحادث مروري بعد ظهر اليوم بطريق وادي النطرون أثناء ذهابه إلي مدينة العلمين الجديدة قادماً من مقر الوزارة بالدقي وذلك لحضور اجتماع مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وعلي الفور تم نقل اللواء هشام آمنة إلي مستشفي العلمين النموذجي ، حيث يخضع الوزير لفحوصات طبية للاطمئنان علي حالته الصحية وتلقي العلاج اللازم ، وأثبتت الفحوصات الأولية الي وجود كدمات بسيطة والحالة الصحية مستقرة وجاري المتابعة واستكمال باقي الفحوصات الطبية اللازمة .