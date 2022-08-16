جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور رضا حجازى، فى أول أيام عمله وزيرا للتربية والتعليم خلفا للدكتور طارق شوقى، اجتماعا مع قيادات الوزارة والهيئات التابعة لها، لمناقشة مهام عملهم والدور المنوط بهم، وخطة الوزارة لتطوير التعليم.





ووجه وزير التعليم الجديد، مجموعة من الرسائل، للقيادات وأولياء الأمور والطلاب، أهمها أن الوزارة ماضية فى استكمال تطوير التعليم دون تغيير الفلسفة التى تتبناها الدولة، وأن القيادة السياسية وجهت باستكمال مسيرة التطوير وفقا للخطة الاستراتيجية للدولة. ويرصد "دوت الخليج" فى السطور التالية أبرز رسائل وزير التعليم الجديد فى أول اجتماعاته: - الدكتور طارق شوقى وزير التعليم السابق، وضع حجر أساس تطوير العملية التعليمية. - سنستكمل مسيرة العمل بنفس الروح وبمشاركة كل الجهات المختصة. - لا تغيير فى فلسفة المنظومة التعليمية وكلنا شركاء فى استكمال جهد من سبقونا. - الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه باستكمال مسيرة تطوير المنظومة التعليمية والعمل بسياسة الحوار. - الرئيس وجه بمشاركة أولياء الأمور والطلاب ليدركوا مدى الجهد المبذول فى تطوير العملية التعليمية. - نستكمل الجهد فى العديد من المجالات مثل: البنية التكنولوجية فى المدارس، المنصات التعليمية، بنوك الأسئلة، مناهج التعليم الفنى المبنية على الجدارات المهنية، تدريب المعلمين، وبناء المناهج الجديدة. - كل فرد فى الوزارة لديه مسؤولية فى تطوير العملية التعليمية بما يتوافق مع توجيهات القيادة السياسية والخطة الاستراتيجية للدولة. - القيادة السياسية مهتمة بالموهوبين والمتفوقين وتوجه بتقديم أوجه الدعم والرعاية لهم وبالتعاون مع الجهات المتخصصة لاكتشافهم. - المعلم هو الركن الأساسى فى تطوير العملية التعليمية وتفعليها، فلا تطوير بدون الارتقاء بأداء المعلم وتدريبه، ليستطيع توصيل المعلومة إلى الطالب وتمكينه من المهام الأدائية وفق المناهج الدراسية. - لدينا الكثير من الأفكار والمهام وسنبذل قصارى جهدنا فى تنفيذها دون إقصاء لأحد، وما تم بناؤه يجب استثماره واستكماله.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التطوير مستمر ولدينا أفكار كثيرة.. رسائل وزير التعليم الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.