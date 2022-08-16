الرئيس السيسى يستعرض الموقف التنفيذى لمشروعات وزارة الإسكان

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 16 أغسطس 2022 03:28 مساءً - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذى الحالى لمشروعات وزارة الإسكان علي مستوى الجمهورية، خاصة مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بسيناء، ومدن المنصورة الجديدة والعلمين الجديدة وصواري، فضلاً عن تطوير منطقة القاهرة التاريخية، وكذلك سلسلة مشروعات سكن كل المصريين.