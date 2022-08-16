مصر تعزى السودان فى ضحايا الفيضانات: نثق فى قدرته على تجاوز الأزمة

جدة - نرمين السيد - أعربت جمهورية مصر العربية، عن عميق تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية السودان الشقيقة، حكومة وشعبًا، ولذوي ضحايا الفيضانات التى اجتاحت مؤخرًا عددًا من الولايات السودانية، وأدت إلى وفاة وإصابة عشرات من المواطنين وخلفت خسائر مادية كبيرة.





وأكدت مصر فى بيان رسمى صادر عن وزارة الخارجية، عن تضامنها الكامل مع السودان الشقيق فى هذا المُصاب الأليم، وذلك فى إطار ما يجمع البلدين الشقيقين من أواصر أخوية وتاريخية راسخة، مؤكدة ثقتها فى قدرة السودان وشعبه الشقيق على تجاوز تلك الأزمة.

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