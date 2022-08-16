إصابة وزير التنمية المحلية فى حادث سير (تفاصيل)

وعلى الفور تم نقل هشام آمنة إلى مستشفى العلمين النموذجى، حيث يخضع الوزير لفحوصات طبية للاطمئنان على حالته الصحية وتلقى العلاج اللازم.
وأثبتت الفحوصات الأولية وجود كدمات بسيطة، بينما الحالة الصحية مستقرة، وجار المتابعة واستكمال باقى الفحوصات الطبية اللازمة، بحسب بيان صادر عن وزارة التنمية المحلية.
كانت إسعاف مطروح أرسلت 5 سيارات إلى الكيلو 56 طريق العلمين وادى النطرون، مكان حادث وزير التنمية المحلية؛ لنقل المصابين، والبالغ عددهم 4.
وكانت مستشفى العلمين النموذجى، استقبل هشام آمنة، وزير التنمية المحلية و3 آخرين فى حادث تصادم سيارة بجرار زراعى خلال سير موكبه بطريق العلمين بالساحل الشمالى.
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