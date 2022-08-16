عاجل.. التحالف الوطنى يقرر زيادة الدعم النقدى لأُسر ضحايا حادث كنيسة إمبابة

جدة - نرمين السيد - قرر التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، زيادة دعم أُسر ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين بالجيزة، بقيمة 25 ألفا لأسرة المتوفى، و5 آلاف جنيه للمُصاب، وذلك عن طريق (جمعية الأورمان ومؤسسة العربى لتنمية المجتمع) أعضاء التحالف الوطنى، استكمالًا لدعم التحالف الوطنى





هذا ويستمر التحالف الوطنى بمؤسساته فى التواصل مع أسر الضحايا والمصابين؛ لبحث سُبل الدعم الأخرى اللازم تقديمها لهم حتى تجاوز هذه الأزمة.

وفى ذات السياق يقوم بنك الطعام المصرى اليوم بتوفير 100 طرد مواد غذائية و200 كيلوجرام من اللحوم لأسر الضحايا والمصابين سواء الموجودين بمنازلهم حالياً أو الموجودين بمستشفى المنيرة دعمًا فى هذا المصاب الأليم داعين المولى عز وجل بالشفاء العاجل للمصابين.

كما قام وفد من (مؤسسة حياة كريمة) أمس بتقديم واجب العزاء فى حادث كنيسة أبو سيفين للأنبا يوحنا أسقف مطرانية شمال الجيزة وتوابعها فى مقر كنيسة الملاك ميخائيل وذلك فى ضحايا الحادث، وأعرب وفد المؤسسة، عن خالص تعازيه للأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة وتوابعها وللشعب المصرى وللكنيسة المصرية وأسر الضحايا الذين راحوا ضحية هذا الحادث الأليم مؤكدين أن المصريين شخص واحد فى أى محنة، وان مؤسسة حياة كريمة على استعداد تام لتقديم كافة أنواع الدعم طبى ونفسى لأسر الضحايا والمصابين.

وكان التحالف قد أعلن فى وقت سابق عن صرف دعم نقدى قيمته 15 ألف جنيه لكل اسرة من أُسر ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بالجيزة، وذلك عن طريق (جمعية الأورمان) عضو التحالف الوطنى، بهدف مؤازرتهم فى هذا المصاب الأليم.

كما قامت فرق البحث الميدانى لمكتب محافظة الجيزة (لمؤسسة مصر الخير) عضو التحالف الوطنى بعمل حصر لأسماء الضحايا والمصابين وإدراجهم فى خطة الدعم النقدى الشهرى المستمر والتى تقدمها المؤسسة للعديد من الأسر كأحد أهم برامج التكافل لديها.

وعلى صعيد آخر يقوم متطوعين (مؤسسة صناع الحياة) بتوزيع كراتين المواد الغذائية والوجبات الساخنة وزجاجات المياه على المواطنين وفرق الأمن والحماية المدنية فى محيط الحادث وفى المستشفيات المستقبلة للحالات.

وفى سياق متصل قامت (مؤسسة أهل مصر) عضو التحالف الوطنى بصدد وضع خطة للتوعية بكيفية تنفيذ الإخلاء الآمن فى حال وقوع حريق أو أى كوارث طبيعية على أن يتم البدء فى تنفيذها على نطاق واسع وتعليق اللافتات الارشادية وتنفيذ ورش توعية بالتشارك مع جميع مؤسسات التحالف وباستخدام شباب المتطوعين لتفادى حدوث خسائر جسيمة فى الأرواح فى حال وقوع مثل هذا الحوادث.

التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى

يُذكر ان التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى كان قد انطلق فى 13 مارس 2022 ، وذلك بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموى فى مصر حيث يضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمى وتنموى، منهم الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذى يضم فى عضويته 30 اتحاد نوعى و27 اتحاد إقليمى، والتى تعمل فى مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.

ويضم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى عضويته كل من (الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصرى ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الأورمان وبنك الطعام المصرى ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدى يعقوب والمعهد القومى للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الانجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعى مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد و مستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربى لتنمية المجتمع و جمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبو العينين.