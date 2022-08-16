التعليم تكشف لـ دوت الخليج تفاصيل تحول نتيجة أروى من صفر لـ84

جدة - نرمين السيد - علق الدكتور رمضان محمد، مدير المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، على ما أثير عبر صفحات التواصل الاجتماعى، بشأن إعادة تصحيح أوراق إجابة عدد من طلاب الثانوية العامة، وتحويل حالتهم من راسب إلى ناجح، مؤكدا أن هذا الأمر لم يحدث على الإطلاق وأن جميع أوراق الطلاب تم تصحيحها قبل اعتماد نتيجة الثانوية العامة وإعلانها.





وأضاف محمد فى تصريح لـ"دوت الخليج"، أن اليوم الثلاثاء هو أول أيام الاطلاع على أوراق الإجابة للطلاب المتظلمين من نتائجهم فى مادة أو أكثر، وبالتالى لم يتم النظر فى أى تظلم حتى الآن.

تظلمات الثانوية العامة

وبدأت القصة بعد نشر عدد من المواقع الإخبارية، أخبارا عن الطالبة أروى جمال لاشين، بمحافظة الشرقية، والتى تم تعديل درجاتها من صفر إلى 84%، بعدما قدمت مناشدة للرئيس عبد الفتاح السيسى، واستغل البعض هذا الخبر للإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم أعادت تصحيح أوراق هذه الطالبة، وآخرون ربطوا هذا الخبر بالتعديل الوزارى الأخير، الذى جاء فيه الدكتور رضا حجازى، وزيرا للتربية والتعليم خلفا للدكتور طارق شوقى.

لكن الدكتور رمضان محمد أوضح أن الطالبة أروى جمال، لم يتم إعادة تصحيح أوراقها، وإنما كانت نتيجتها محجوبة بسبب محضر غش كان لا يزال قيد التحقيق فى الشؤون القانونية، مشيرا إلى أن الطالبة قدمت التماس، وبعد انتهاء التحقيقات وجهت الشؤون القانونية بإعلان نتيجتها: "فيه طلاب صادر ليهم قرارات حجب النتيجة حتى انتهاء التحقيقات فى الشؤون القانونية، وبعد الفصل فى حالتهم بيجلينا قرار تانى بإعلان النتيجة واحنا بننفذه، وأروى جالها قرار بإعلان نتيجتها من يومين، إنما مفيش أى تعديل درجات حصل".

وأضاف محمد: "احنا مصححين كل الورق وكل الدرجات مرصودة، والطلاب اللى محجوبة نتيجتهم كان مجموعهم بيظهر فى موقع النتيجة (صفر) لحين انتهاء التحقيقات والفصل فى حالتهم".

جدير بالذكر أنه أثناء امتحان مادة الديناميكا، جرى تداول صورة الورقة الامتحانية للطالبة أروى جمال لاشين، عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وظهر الكود الخاص بها، لكن الملاحظين عندما فتشوها ثلاثة مرات لم يجدوا بحوزتها هاتف محمول، وبعد استكمال التحقيقات تم تبرئة الطالبة وإعلان نتيجتها.

وأعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى السابق، نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسى 2021 - 2022، يوم السبت الموافق 6 أغسطس الجارى، بنسبة نجاح 75.04.

وفتحت وزارة التربية والتعليم باب التظلم الإلكترونى على نتائج الثانوية العامة، اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 8 أغسطس ولمدة 10 أيام.