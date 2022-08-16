غرفة القاهرة: إقامة معرض أهلا مدارس أول سبتمبر لمدة 10 أيام

جدة - نرمين السيد - قرر مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إقامة معرض أهلًا مدارس (2022 - 2023) خلال الفترة من 1 إلى 10 سبتمبر المقبل.





وذكر المجلس - فى بيان اليوم الثلاثاء - أنه سيتم تنظيم المعرض بصالة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بأرض المعارض بمدينة نصر، منوهًا بأن إقامة المعرض يأتى فى إطار رفع العبء عن كاهل المواطن المصرى خاصة محدودى الدخل والمساهمة فى تنشيط الحركة التجارية.

وأضاف أن الغرفة ستتحمل تكاليف المعرض الذى يتضمن كافة مستلزمات العام الدراسى الجديد من (أدوات كتابية - حقائب - أحذية - منتجات جلدية - ملابس - مواد غذائية - حاسب آلى - تابلت) وغيرها من كافة المستلزمات الدراسية دون أن يتحمل العارضون أية تكلفة فى مقابل تقديم نسبة خصم كبيرة على أسعار السلع لدعم المواطنين خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

من جهته، دعا المهندس إبراهيم العربى رئيس الغرفة المواطنين للاستفادة من هذا المعرض الذى يوفر كل مستلزمات المدارس وبأسعار خاصة فى ظل استعداد الأسر المصرية لاستقبال العام الدراسى الجديد.

كما دعا العارضين للاستفادة من المعرض بتنشيط الحركة التجارية وتقديم أكبر نسبة تخفيضات على سلعهم لترويج المبيعات، حيث أن المعرض يحظى باهتمام كبير على كافة الأصعدة منها اهتمام القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بكافة الطبقات الشعبية خاصة محدودى الدخل وتوفير سلع بأسعار مخفضة لدعمهم مع دخول المواسم منها العام الدراسى الجديد.