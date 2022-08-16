عاجل.. السيسى يجتمع بمدبولى والجزار لاستعراض مشروعات سكن كل المصريين

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذى الحالى لمشروعات وزارة الإسكان على مستوى الجمهورية خاصةً مشروع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بسيناء، ومدن المنصورة الجديدة والعلمين الجديدة وصوارى، فضلاً عن تطوير منطقة القاهرة التاريخية، وكذلك سلسلة مشروعات سكن كل المصريين.

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