وفد «حياة كريمة» يعزى فى ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين

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وأعرب وفد المؤسسة، عن خالص تعازيه للأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة وتوابعها وللشعب المصرى وللكنيسة المصرية وأسر الضحايا الذين راحوا ضحية هذا الحادث الأليم مؤكدين أن المصريين شخص واحد فى أى محنة، وأن مؤسسة حياة كريمة على استعداد تام لتقديم كل أنواع الدعم طبى ونفسى لأسر الضحايا والمصابين.
ضم الوفد أحمد شعيب، منسق عام مؤسسة حياة كريمة بالجيزة، حسام صلاح، وجدى نبيل، إسلام الحميلى، مينا رؤوف، احمد طه، منسقى مؤسسة حياة كريمة بالجيزة.
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