القباج تشهد توقيع بروتوكول لإقامة مشروعات ووحدات إنتاجية بشمال سيناء

جدة - نرمين السيد - شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى توقيع بروتوكول تعاون بين برنامج "فرصة" للتمكين الاقتصادى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى وجمعية الفيروز للخدمات البيئية والاجتماعية، وذلك لإقامة مشروعات ووحدات إنتاجية وسلاسل القيمة بمحافظة شمال سيناء.





وقع البروتوكول أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشؤون مؤسسات العمل الأهلى ممثلا عن الوزارة، والدكتور رياض اسماعيل مصطفى أمين صندوق جمعية الفيروز للخدمات البيئية والاجتماعية ممثلا عن الجمعية.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن محافظة شمال سيناء تحتل أهمية خاصة فى قلوب المصريين، مشيرة إلى الوزارة تسعى إلى دعم فرص التمكين الاقتصادى للمستهدفين من برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" والمرفوضين منه فى عدد من محافظات الجمهورية، كما تهدف إلى تقديم مساعدات استثنائية لدعم وحماية الأشخاص ذوى الإعاقة من خلال إنشاء مشروعات صغيرة لهم كمصدر دخل، بالإضافة إلى تأهيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى ستقوم بتنفيذ برنامج فرصة فى القيام بالتقييم المؤسسى لهم وتقديم برامج التدريب ورفع قدرات العاملين بها حتى تتمكن من القيام بدورها فى تنفيذ مشروعات برنامج فرصة على الوجه الأمثل والذى يتوافق مع خطة البرنامج وأهدافه.

وأكدت القباج أن مؤسسات المجتمع المدنى أصبحت شريكا أساسيا فى العديد من المهام لتنفيذ استراتيجية التنمية ويعول عليها كشريك أساسى للعب هذا الدور، مشيرة إلى أن الوزارة أولت أهمية قصوى لتحديث أطر العمل فى منظومة التمكين الاقتصادى وأطلقت برنامج فرصة لترفع من جودة وكفاءة تقديم خدمات التمكين الاقتصادى لمختلف الفئات التى تخدمها

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن اتفاقية اليوم تأتى فى إطار الاهتمام الشديد الذى توليه الوزارة لمحافظة شمال سيناء باستهداف مستفيدى تكافل وكرامة لتمكينهم اقتصاديا وتحقيق الاستقلالية المالية ودعم المجتمع المدنى الشريك، كما أن اتفاقية اليوم تركز على تأسيس وحدات انتاجية وعمل جماعى يستهدف عدد من المستفيدين فى شمال سيناء، وتهدف إنشاء وحدة انتاج أعلاف لصغار المنتجين بشمال سيناء

وأشاد الدكتور رياض إسماعيل أمين صندوق جمعية الفيروز بدور الوزارة فى تبنى وتنفيذ مشروعات برنامج فرصة للتمكين الاقتصادى، حيث تعمل الجمعية بمحافظة شمال سيناء بهذا المجال لتمكين المرأة والشباب وتأهيلهم لسوق العمل، كما تعمل على تدريبهم فى المشروعات الحرفية اليدوية البيئية ولدينا بالجمعية خط إنتاج ملابس جاهزة يعمل به أكثر من 500 سيدة وفتاه وأكثر من 190 فى مجال الخياطة والباقى فى التطريز والتنجيد حيث ننتج منتجات لبنك الكساء المصرى من مفروشات وألحفة ولدينا خط إنتاج مستلزمات طبية بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية يتيح تشغيل السيدات فى مجال الإنتاج.

كما تعمل الجمعية أيضا فى برامج التوعية ومجالاتها لخلق مواطن واعى منتج فعال ولدى الجمعية فرع بمحافظة البحيرة حيث نعمل فى مجال التشغيل لدى الغير فى مجال الملابس الجاهزة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات بالإضافة إلى خدمات التخاطب لتنمية المهارات لدى الأطفال.

ويهدف البروتوكول مع جمعية الفيروز للخدمات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية لإنشاء وحدة انتاج اعلاف لصغار المنتجين بشمال سيناء ودعم فرص التمكين الاقتصادى لعدد من الفئات المستهدفة من برنامج تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى بوزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة شمال سيناء بما يتوافق مع إستراتيجية الوزارة فى خلق فرص عمل جديدة وتنمية الاقتصاد القومى وذلك بقيمة 3 ملايين جنيه.