مصر تعزى أرمينيا فى ضحايا انفجار مركز يريفان

جدة - نرمين السيد - أعربت جمهورية مصر العربية، عن خالص التعازى والمواساة لجمهورية أرمينيا ولذوى ضحايا الانفجار الذى وقع بمركز تجارى بالعاصمة يريفان، مما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات من المواطنين.





وأعربت مصر، وفقا لبيان صحفى لوزارة الخارجية، عن صادق مواساتها لأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المُصابين، ومؤكدةً على تضامنها مع أرمينيا الصديقة فى هذا المُصاب الأليم.

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