نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “تفاصيل” الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة بالرقم القومي ورقم الملف في المقال التالي

عمر شويل - جدة زادت عمليات البحث محرك البحث جوجل مؤخرا حول طريقة الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة بالرقم القومي ورقم الملف، من قبل الألف من المتقدمين في كلية الشرطة المصرية لمعرفة نتائج الاختبارات ومواعيدها والتي سوف يعلن عنها من خلال موقعها الرسمي على شبكة الأنترنت، كما يمكنكم الحصول على نتيجة كلية الشرطة للعام الجديد، من خلال الدخول على موقع أكاديمية الشرطة لمعرفة أسماء المقبولين بالأكاديمية ونتائج القبول بالكلية عبر موقع وزارة الداخلية المصرية.

الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة بالرقم القومي ورقم الملف

أكاديمية الشرطة المصرية وزارة الداخلية، سوف تعلن على موقعها الرسمي عن كشوفات الناجحين، وذلك بعد اعتمادها من قبل وزير الداخلية المصرية بشكل رسمي، حيث يمكن لجميع المتقدمين الطلاب الاستعلام عن نتائج نتائج اختبارات كلية الشرطة المصرية Police Academy Results ، من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني لأكاديمية لمعرفة نتيجة كلية الشرطة بالرقم القومي عبر موقع وزارة الداخلية حيث ستجدون الرباط الرسمي علي موقع البحث جوجل آو ياهو، وبعد الدخول يمكنكم الاستعلام عن نتائج الاختبارات من خلال إدخال رقم القومي ورقم الملف داخل الحقول الفارغة ، ثم قم بالضغط على أيقونة دخول، وسوف يقوم نظام الإلكتروني لكلية الشرطة المصرية الموقع الرسمي باستظهار النتائج الاختبارات لاستكمال باقي مراحل القبول النهائية بعد الانتهاء من المقابلة الشخصية والكشف الطبي.

وكما أوضحنا لكم بان الموقع الرسمي لأكاديمية الشرطة هو الوحيد الذي يقوم بالإعلان عن نتيجة القبول في الاختبارات برقم الملف والرقم القومي لذا نتمنى منكم متابعتينا بصفة مستمرة للاطلاع علي كافة الأخبار الجديدة حول نتيجة اختبارات كلية الشرطة لهذا العام فلا تفوتوا أي تفصلية مهمة قد يتم نشرها عبر موقعنا الإخباري ثقفني.

موقع أكاديمية الشرطة المصرية

يقدم موقعنا لجميع أبناءنا خدمة مجانية لمعرفة نتيجة الاختبارات بكلية الشرطة، هي مشاهدة خطوات معرفة نتيجة اختبارات كلية الشرطة فور ظهورها عبر الفيديو الموضح بالأسفل، حيث سنقوم بجلب لكم النتيجة على فور اعتمادها، نتمنى لجميع الطلاب التوفيق ، والآن ننترك حضراتكم مع شرح يوضح خطوات معرفة نتيجة اختبارات كلية الشرطة.