الرئيس السيسى يستعرض الموقف التنفيذى لمشروعات وزارة الإسكان

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 أغسطس 2022 02:35 مساءً - اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي الحالى لمشروعات وزارة الإسكان علي مستوي الجمهورية خاصةً مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بسيناء، ومدن المنصورة الجديدة والعلمين الجديدة وصواري، فضلاً عن تطوير منطقة القاهرة التاريخية، وكذلك سلسلة مشروعات سكن كل المصريين.