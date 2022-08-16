الفريق الطبى لمستشفى أهل مصر يتفقد حادث كنيسة أبو سيفين بإمبابة لتقديم الدعم الطبى للضحايا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 أغسطس 2022 02:35 مساءً - الدكتور عادل أحمد: تحركنا فور وقوع الحادث لمعاينة الحالات المصابة وتقديم الدعم الطبي اللازم لهم

توجه الفريق الطبي الخاص بمؤسسة أهل مصر برئاسة الدكتور عادل أحمد، المدير التنفيذي لمستشفى أهل مصر لعلاج حوادث الحروق بالمجان إلى مستشفى إمبابة العام ومستشفى العجوزة، بعد أن تم نقل مصابين حادث ضحايا حريق كنيسة أبي سيفين بمنطقة إمبابة الذي وقع صباح أمس نتيجة ماس كهربائي بمبنى الكنيسة، الذي أسفر عن مصرع 41 شخص وإصابة 14 آخرين، وأثناء الزيارة قام فريق مستشفى أهل مصر الطبي بحصر أعداد المصابين وتفقد حالتهم الصحية وذلك لتوفير وتقديم الخدمات الطبية المطلوبة.

وقال الدكتور عادل أحمد المدير التنفيذي لمستشفى أهل مصر، أن الفريق الطبي للمستشفى تحرك على الفور إلى موقع الحادث لمعاينة الحالات المصابة وتقديم كافة الخدمات الطبية للمصابين، والتأكد إذا كان هناك ضحايا مصابين بالحروق، انطلاقا من ضرورة تقديم كافة أوجه الرعاية لمصابي الحروق في الساعات الست الأولى من الإصابة، إذا وجدت إصابات، مؤكدا حرص المستشفى على تقديم كافة الخدمات الطبية والاسعافات وتوفير الادوية والمستلزمات الطبية لرعاية المصابين، في أي مكان داخل مصر، معربا عن خالص العزاء والمواساة في ضحايا الحادث الأليم، داعيا الله أن يتغمدهم برحمته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وقامت مؤسسة أهل مصر للتنمية بوضع خطة عاجلة بدورها كعضو في التحالف الوطني للتوعية بكيفية تنفيذ الإخلاء الآمن في حال وقوع حريق أو أي كوارث طبيعية على أن يتم البدء في تنفيذها على نطاق واسع وتعليق اللافتات الإرشادية وتنفيذ ورش توعية بالتشارك مع جميع مؤسسات التحالف والاستعانة بشباب المتطوعين لتفادي حدوث خسائر جسيمة في الأرواح، حال وقوع مثل هذا الحوادث، ومن المقرر أن يتم افتتاح مستشفى أهل مصر للحروق بالمجان في نهاية العام الجاري، حيث أنه تم الانتهاء من أعمال البناء وجاري حاليا تجهيز الخطط التشغيلية المختلفة والمتعلقة باستقبال المرضى ونظم الجودة بالإضافة للتجهيزات الطبية وغير الطبية.