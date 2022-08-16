ضبط مرتكبي واقعة اختطاف بائع متجول بالشروق واحتجازه لخلافات بينهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 أغسطس 2022 02:35 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بقيام شخصين يستقلان سيارة نصف نقل بالتشاجر مع أحد الأشخاص ( بائع متجول) وإجباره على إستقلال السيارة صحبتهما ولاذا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين- مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبط أحدهما حال تواجده بمخزن ملكه وعُثر بحوزته على (سلاح نارى - طلقة لذات العيار) وبصحبته (عدد 3 أشخاص) كما عُثر على المجنى عليه مُكبل، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهم الثانى لإعتقاده بأن المجنى عليه قام بسرقة الدارجة النارية "تروسيكل" خاصته وإحتجازه بالمخزن ملكه والإستعانة بباقى المتهمين فى تكبيله والتعدى عليه بالضرب دون إصابات، كما أمكن ضبط المتهم الثانى وبحوزته السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة .. وبمواجهة المجنى عليه إتهمهم بإختطافه وإحتجازه والتعدى عليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.