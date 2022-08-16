اجتماع اللجنة التنفيذية لبطولة العالم للجامعات للإسكواش ٢٠٢٢

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 16 أغسطس 2022 02:34 مساءً - برعاية د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، ود.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عقدت اللجنة التنفيذية لبطولة العالم للجامعات للإسكواش 2022 اجتماعًا بمقر الاتحاد الرياضي للجامعات؛ بحضور د. صبحى حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ود. عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات ومدير البطولة، ود. أحمد فاروق عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات ونائب مدير البطولة، وك/ بهاء مختار المنسق العام ومدير القطاعات، ورؤساء القطاعات واللجان الفرعية باللجنة المنظمة.

ومن جانبه، أكد د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن الاجتماع تناول الترتيبات المتعلقة باستضافة فعاليات بطولة الإسكواش التي ستقام بمصر خلال الفترة من 7- 13 أكتوبر المقبل، بمشاركة أكثر من ١٥ دولة من مختلف دول العالم، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللجنة في ضوء ذلك ناقشت كافة الاستعدادات المتعلقة بالملاعب المستضيفة لمنافسات البطولة، وأماكن الإقامة والتغذية، والمرافق، والخدمات، والتنقلات، فضلاً عن النواحي الطبية، والتسويقية، والإعلامية، إضافة إلى حفلي الافتتاح والختام، وتسليم الجوائز، وبرنامج الفعاليات المصاحبة للبطولة، والمؤتمر العلمي المصاحب للفعاليات.

وأكد المتحدث الرسمي أن استضافة مصر لبطولة العالم للجامعات في الإسكواش 2022 يأتي في إطار سياسة الدولة المصرية نحو استضافة الأحداث والبطولات الرياضية الدولية في المجالات الرياضية المختلفة، وذلك بدعم كامل من القيادة السياسية التي لا تدخر جهدًا من أجل تقديم كل الدعم لمختلف الاتحادات الرياضية المصرية، خاصة الجامعية؛ لتنفيذ برامجها وخططها، والتعاون مع الاتحادات الدولية، بشأن استضافة مصر لمختلف بطولاتها.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن استضافة البطولة يعكس مدى الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية للأنشطة الرياضية داخل الجامعات، التي تزخر بالعديد من المواهب في مختلف الألعاب، مؤكدًا أن البطولة سوف تحظى بدرجة عالية من التنسيق والاهتمام من كافة الجهات المعنية، والتي تشمل وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة، والاتحاد الدولي والمصري للإسكواش.